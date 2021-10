Asjatundmatu inimene võib automüügiplatsil korraliku reha otsa astuda

«Mulle öeldi, et auto on töökorras ja saab paar aastat kindlasti veel sõita. Usaldasin automüüjat ning ostsingi endale taskukohase auto ära,» rääkis Liisa.

Ainus pakkumine, mis Liisale tehti, oli see, et ta võib osta neilt mõne teise auto ja nad võtavad katki läinud auto sissemaksuks. Viimase olid nad aga nõus tagasi ostma tunduvalt väiksema hinnaga, kui oli selle müügihind mõned päevad tagasi.

Kuna mulle kinnitati, et auto on olemas, avaldasin soovi seda kohe vaatama minna. Saatsin kodus sättides neile ka meili, paludes auto samaks päevaks ära broneerida, kuid vastust kirjale ei tulnud.

Läksin siiski kohale. Astusin soojaku uksest sisse ja andsin teada, millist autot sooviksin vaadata. Ootamatult vastati mulle, et sellele autole on soovija juba olemas. Püüdsin siis selgitada, et helistasin ja kirjutasin neile juba varahommikul, et auto broneerida.