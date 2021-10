84-aastane Juhan: Vennapoeg mürgitab mu taimi, et minust lahti saada ja tahab mu maja endale napsata

Juhan on enda sõnul üks sitke vana, kes senini Kambja vahel mootorrattaga ringi vurab. Isegi kohalikud imestavat tema sõnul, kuidas ta küll veel nii hea tervise juures on, et sellises vanuses juhtimisõigust veel pikendataks.

Juhan aga kuidagi ei taha sinna minna. «Mul on veel jaksu ja jõudu. Oma kätega siin kõik üles ehitanud ning tahaks seda kõike nautida veel nii kaua kui saab,» on ta oma tervises üsnagi kindel.

Samuti usub Juhan, et ka tema kaevuvette on midagi lisatud, sest vesi polevat enam sama maitsega. On olnud kordi, kus ta on joomiseks sulatanud lausa lund. «Kuulsin raadiost, et lumevesi kõlbab ka juua, kui see läbi keeta. Nii ma tegingi.»