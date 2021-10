Kas ka Põlvas kasutasid poliitikud häälte ostmiseks viina?

«Kuuuurijaga» võtsid ühendust mitmed Põlva elanikud, kelle arvates on ühe Põlva valla kohalikel valimistel kandideerinud poliitiku valimistulemus ebaausal teel saadud.

Nimelt, töötavat kandideerinud poliitiku sugulane Põlvas taksojuhina ning just taksot sõites see valijate moosimine käinud oligi.

Enamik meiega ühendust võtnud inimestes arvavad, et poliitik palus seda oma sugulasel teha, kuid on ka neid, kes arvavad, et taksojuht tegi seda iseseisvalt.