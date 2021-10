KES RÄÄGIB TÕTT? ⟩ Vendade vaheline automüük lõppes koletu sõjaga

On teada tuntud ütlus, «vendade vahel on vendlus, õdede vahel õelus.» Kahjuks «Kuuuurijaga» ühendust võtnud Magnusel oma vennaga seda ei ole. Ühe vana ja õnnetu autoromu müük on vennad omavahel nii tülli pööranud, et leppimist ei tule selles perekonnas loota nii pea.

Mõni aasta tagasi soovinud Magnuse vend osta mehelt ära vana Kia Picanto, mille müügihinnaks sai kokkuleppel 1000 eurot. Mehed koostasid ka müügilepingu, kuhu sai kirja pandud, et auto uueks omanikuks saab hoopiski justkui vennanaine.

Just selle sama müügilepingu sõlmimine viiski mehed omavahel tülli. Magnus väidab, et allkirjastas paberi heas usus, et vend maksab talle õige pea auto eest, seda aga ei olevat juhtunud.

Nüüd püüab mees enda sõnul saada seda raha iga hinna eest kätte ning pidevalt helistab ning saadab sõnumeid vennale kui ka vennanaisele, kes ta aga ahistamissüüdistusega politseisse on andnud.

Magnus on enda sõnul õnnetu, et vend talle ringi sisse tegi ning loodab tänu «Kuuuurijale» vennale mõistuse pähe panna.

Vennanaisel Maretil on aga hoopiski teine versioon sellest. Naine tunnistab, et ostsid Magnuselt 2019. aasta juunis Kia Picanto, kuid raha oli mees saanud müügilepingu tegemise ajal sularahas peo peale.

«2020. aasta veebruaris hakkas ta meilt uuesti nõudma raha. Et asja rahulikult lahendada pakkusime talle autot tagasi. Vormistasime ARK-is dokumendi ette ning palusime temal see kinnitada ning auto minema viia. Kuna olime enne maksnud 1000 eurot siis märkisime sama summa ka dokumendile. Raha aga me ei soovinud. Soovisime ainult rahu,» räägib naine sellest, milliseid kompromisse on nad Magnusele pakkunud.

Magnus aga ei soovinud uuesti auto omanikuks saada ning nõudnud raha vennalt ikka edasi ja edasi. «Lõpuks pöördusime politsei poole, kes temaga vestles ja ka praegu on tal võimalik tulla ja viia auto minema. Meie takistusi ei tee,» leiab naine, et see on olukorrale kõige parem lahendus.

Miks siiski Magnus autot tagasi ei soovi, me ei tea. Auto tagasi enda valdusesse saades oleks tal võimalik see edasi müüa ning oma soovitud summa saada.