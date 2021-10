Bondorast laenu võtnud mees: maksin kõik ära, kuid ikka pean viis aastat veidrat summat tasuma!

Andres võttis mõni aeg tagasi Bondorast viieks aastaks kopsaka summa laenu. Nüüd aga tekkis tal võimalus kallilt saadud laen kohe tagasi maksta, mida ta ka tegi.

«Vaatasin iseteenindusest oma laenujääki ja maksin selle järgi kõik ära,» räägib mees, kes oli esialgu rahul ja õnnelik, et sai vaeva kaelast ära.

Uuel kuul potsatas aga ootamatult tema meilile taas arve pea olematu summaga. Bondora arvutiprogramm oli automaatselt vana lepingu järgi võla viie aasta peale ära jaganud. «Ligikaudu 20 eurot viie aasta peale ära jagada on ikka naljanumber küll, eriti kui sellele lisatakse intressid,» on Andres üpriski segaduses ja pahane.

Siiski tuleb välja, et Andres tegi ise apsaka, kui jättis internetis iseteeninduses märkimata, et soovib teha kogusummas tagasimakse. Seetõttu arvestas arvutiprogramm kogusummat valesti ning väike osa laenujäägist jäi ikkagi tasumata.

Kuna Andres jättis iseteeninduses ühe linnukese panemata, arvestas programm päevaseid intresse edasi ja nii on juhtunud «Kuuuurijale» teadaolevalt veel mitme inimesega.

Annika on samuti Bondorast laenu võtnud ning ka tema pidi pärast laenujäägi tasumist hiljem juurde maksma veel 200 eurot.

«Mina ei näinud kusagil kohta, kus oleks saanud vajutada, et soovin lepingu lõpetada. Vaatasin oma laenujääki ja selle summa ma ka tagasi maksin. Hiljem tuli välja, et kuna jätsin lepingu lõpetamata, lisandusid mulle intressid ning selleks hetkeks, kui avastasin, oli mu võlg juba liiga suur ning mul polnud sellist summat korraga enam tagasi maksta,» on naine õnnetu, sest pidi veel juurde maksma.

«Bondoras saavad kliendid iseteeninduses oma laenugraafikut igal hetkel näha. Samuti on võimalus sobitada igakuine kuumakse tänase maksevõimega, vastavalt vähendades või suurendades igakuist kuumakset. Samas keskkonnas on võimalus laenu ennetähtaegseks osaliseks või täielikuks tasumiseks. Ennetähtaegne osaline või täielik tagasimakse on erinevalt pankadest näiteks tasuta. Bondora klienditeenindus üldjuhul klientide graafikuid ise ei muuda. Seda tehakse vaid erandkorras, kui klient ei saa iseteenindusse ligi. Sellisel juhul on vastava muudatuse aluseks konkreetne taotlus,» selgitas Bondora esindaja Pärtel.