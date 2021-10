«Kuuuurijast» tuntud Urvele ja Eerikule korteri ostnud naine: nad ähvardavad jätta arved maksmata ja kantpead kallale saata!

«Mõned kuud Eeriku ja Urvega on olnud väga rasked, rahanõudvad ja piinarikkad. Urve on korduvalt ähvardanud kõik arved maksmata jätta, hoiatanud, et midagi võib juhtuda, kuna tema on vanglas istunud ja ei karda midagi ega kedagi ning kõike olevat lihtne organiseerida. Samuti on Urve käsutanud Eerikut, et kui korteri kätte saab minult, siis tuleb see kohe maha müüa,» räägib ta sellest, kuidas korterit püütakse iga hinna eest Eeriku nimele kirjutada.