Kas tõesti muutis Lääneranna vallavanem ainuisikuliselt lepingut reklaamifirmaga, et oma valimisreklaam üles riputada?

OÜ Prisma NET hallatav reklaamtahvel Lihula peatänaval on tekitanud poleemikat ka enne, kui seal rippus EKRE ridades kandideeriva Meelis Malga plakat, mis vallavalitsusele ei meeldinud.

Malk on nimelt pidanud paljusid ameteid. Kaks aastat tagasi lasi ta korstnapühkijana just sellelesamale reklaampinnale panna üles oma uusaastatervituse. Vald käskis selle aga kohe maha võtta, sest see rikkuvat vallaseadust, kuna kaks lumehelbekest plakatil sarnanesid EKRE logol oleva rukkilillega.

Meelis Malga uusaastatervitus korstnapühkijana FOTO: Erakogu

Lääneranna valla ja OÜ Prisma NET vahel sõlmiti 04.05.2017 munitsipaalmaa kasutusleping. Selle punkt 1.5 sätestas, et poolte kokkuleppele järgi ei eksponeerita sellel reklaampinnal valimistega seotud isikureklaame ega muid erakondi või valimisliite reklaamivaid poliitilisi reklaame.

Meelis Malga uusaastatervitus Karuse kirikuõpetajana. FOTO: Erakogu

EKRE valimisnimekirjas kandideeriv Meelis Malk avastas juhuslikult Lääneranna vallavanema Andrus Hirvela (SDE) valimisliidu Tegusad Kogukonnad, kus kandideerib ka volikogu esimees Rait Maruste (Reformierakond). Ta ei suutnud reklaami nähes esialgu oma silmi uskuda.

Tekkis suur küsimus, miks vallavanema valimisliidu reklaam on lubatud, aga tema tagasihoidlik lumehelbekene mitte. Ei läinudki palju mööda, kui selgus, et leping reklaamifirmaga kehtis samal kujul augustini ja seda muudeti nii, et kedagi teist ei teavitatud.

«Kuuuurija» uuris vallavanem Andrus Hirvelalt meilitsi, miks tehti lepingus muudatus just valimiste ajal ning miks ei teavitatud sellest kogukonda, et kõigil oleks võrdsed võimalused. Kahjuks ei saanud me sel hetkel vallavanemalt vastust ja tema telefoninumber oli suunatud ümber sekretärile.

Küll aga andis vallasekretär «Kuuuurijale» lühikese, ent väga olulise vastuse. «Vallavalitsuse istungilt reklaamfirma lepingu muutmine läbi käinud ei ole. Vallavanem üksi muutis ja allkirjastas lepingu.»

Võtsime ühendust ka OÜga Prisma NET, kes keeldus samuti ametlikku vastust andmast. Siiski vastati telefoni teel, et nad on teinud paljudele valdadele ettepanekuid muuta lepinguid, kui need pole kooskõlas teiste seadustega. Samas ei vastatud küsimusele, kes tegi ettepaneku muuta Lääneranna vallaga sõlmitud lepingut.

Kohaliku omavalitsuse töö peaks siiski käima kehtiva korra alusel, mis on igas vallas erinev. Ka Lääneranna vallal on oma vallavara valitsemise kord, mille paragrahvi 11 lõike 8 kohaselt otsustab vallavara kasutusse andmise lepingute muutmise, sh pikendamise, see organ, kelle pädevusse kuulub selle vara kasutusse andmine.

Lääneranna vallavalitsuse põhimääruse paragrahv 14 reguleerib vallavanema pädevust ja ülesandeid ning sama paragrahvi lõike 4 punkt 7 sätestab, et vallavanem korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas Lääneranna vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega.

Kuna vallavalitsuses pole OÜga Prisma Net sõlmitud lepingu muutmist arutatud, ei olnud vallavanemal selle muutmiseks mingisugust õigust. Seega, kui vallavanem muutis lepingut omavoliliselt, on ta rikkunud seadust.