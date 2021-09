Soomes saadud trahvide maksmata jätmine võib viia sekeldusteni inkassoga

«Kuuuurijaga» võttis ühendust Lauri (nimi muudetud, toim. teada), kes imestab selle üle, et Julianus Inkasso OÜ võttis temaga alles nüüd ühendust seoses 2016. aastal Soomes saadud parkimistrahviga.

Lauri sõnul ei käinud tol aastal tema autoga Soomes ta ise, vaid sõber, kes parkimistrahvist talle midagi ei rääkinud. Nüüd, ligikaudu kuus aastat hiljem, laekus talle teavitus võlgnevuse kohta Julianus Inkassolt, kelle teatel võlgneb Lauri neile 103,27 eurot. Seda ei soovi ta aga sugugi maksta.

«Trahvi tegelik summa on nende nõutavast summast kaks korda väiksem ja minu meelest Eesti seaduste mõistes on see trahv ammu aegunud,» on Lauri nördinud.

Sedasama kirjutas ta ka Julianus Inkassole, kes aga nõudest kuidagi loobuda ei taha. «Esimese teatise pani klient autoakna vahele. Rohkem teatiseid saata ei saanud, sest me alles tuvastasime omaniku. Kuna trahv on tehtud välisriigis ning neil puudub ligipääs Eesti autode andmetele, ei ole õnnestunud nõuet varem kätte toimetada,» selgitas inkassofirma Laurile.

Julianus Inkasso kirjas seisab, et ParkkiPate OY andis huvitaval kombel selle võlgnevuse neile menetlusse alles selle aasta augusti lõpus ning kui Lauri soovib, võib ta esitada tegelikule sõidukijuhile regressnõude.

Lauri ei jätnud ikkagi jonni ning võttis ühendust vandeadvokaat Tõnis Juurmanniga, kelle sõnul tuleks sellisele nõudele vastu vaielda. Siiski rõhutas advokaat, et nõude suurus on niivõrd väike, et esindaja kaasamine ei ole rahalistel kaalutlustel ilmselt põhjendatud.

«Esiteks on trahv võõrkeelne. Teiseks ei ole selgitatud, millisel õiguslikul alusel trahvi Eestis sisse nõutakse. Kolmandaks ei ole selgitatud, millise riigi seaduse ja normi alusel saab lugeda trahvi eest vastutajaks sõiduki omanikku. Samuti puudub selgitus, kuidas on kujunenud summa 103,27 eurot. Hetkel on Eesti ja Soome õigust kohaldatud läbisegi ja Julianusele endale sobivas ulatuses,» olevat vandeadvokaat meiega ühendust võtnud mehele selgitanud.