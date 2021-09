Mees üritas läbi «Kuuuurija» oma naabreid halba valgusesse heita

Nissi vallas elav Igor võttis «Kuuuurija» toimetusega mõned päevad tagasi ühendust väites, et pidev tüli naabritega on võtnud temalt viimsegi jõu. Põhiline, mida Igor pidevalt välja tõi oma jutus oli see, et naabrid pidavat talle tihti politseid kutsuma ja seda täiesti asjatult.