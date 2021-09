Invaliid Tallinna linnavalitsusele: tahaksin pigem uut korterit, kui edasi s**a sees ujuda!

Enno (nimi muudetud, toim. teada) on vanemas eas invaliid, kes elab Männikul sotsiaalkorteris. Selles majas on ka mitu teist liikumis- või muude vaevustega inimest, kellel on Ennoga sarnane mure.

Nimelt asuvad nende armsad kodud kortermaja keldrikorrusel ja esialgu olid nad nende saamise üle väga õnnelikud. «Ütle, kes ei oleks õnnelik ilusa ja puhta kodu üle,» räägib Enno.

Alles siis, kui kätte jõudis esimene vihmahooaeg, said kortermajja paigutatud invaliidid aru, et asi polegi nii roosiline, kui esialgu tundus.

Mingil põhjusel lekivad kanalisatsioonitorud iga kord, kui midagi taevast alla tuleb. Ülemiste naabrite reovesi ja ka väljaheited voolavad jõena mööda keldrikorruse elanike põrandaid.

«Ma olen invaliid ja kõige selle koristamiseks tuleb mul käpuli põrandal olla, käpuli naabrite kuse ja sita sees,» on Enno suures ahastuses. Tema sõnul pole majahaldurilt ega linnavalitsuselt abi saadud ning selline olukord on kestnud juba pikemat aega.

Enno kasutab põrandalt reovee koristamiseks prügikühvlit. FOTO: Erakogu

Üks naabritest oli kord tellinud ka kindlustusfirma, kelle sõnul on korterid niisked ja hallitust täis. Seetõttu olevat isegi üks sein lahti võetud. Keldrikorruse elanikud on muidugi tänulikud linnavalitsusele, et kindlustuse esitatud arve kinni maksti, kuid see ei lahendanud tegelikku probleemi.

Kord oli majahaldur öelnud keldrikorruse elanikele, et odavam on vahetada parketti, kui tellida survepesu, millega torusid puhastatakse.

Enno ja tema saatusekaaslased ei talu enam seda hingematvat haisu ning palusid üheskoos «Kuuuurija» abi, lootuses, et miski muutub paremaks. «Olen nõus kasvõi uude kohta kolima, sest selle s**a sees ma enam edasi ujuda ei taha!» sõnab Enno, kes on viimase piirini viidud, sest eelmisel korral lekkis reovesi tuppa ka kuiva ilmaga.

Enno kodus on parkett pideva uputuse tõttu paisunud ja koledaks läinud. Mees kardab, et parketi all võib olla juba ka hallitus. FOTO: Ereakogu

«Kuuuurija» võttis juba esmaspäeva hommikul Tallinna linnavalitsusega ühendust, kuid vastuse saime alles nüüd, sest linnavalitsus kogus olukorra kohta infot.

Loe Tallinna linnavaraameti arendusosakonna juhataja Hardi Alliksaare vastust siit:

«Oleme murega kursis ning oleme tegelenud Männiku tee juhtumite lahendamise ja ennetamisega ning suhtume olukorda täie tõsidusega. Alati on suheldud kõigi pöördujatega, et leida kõigile tekkinud küsimustele ja probleemidele lahendused. Lisaks on ka haldusettevõte selgitanud elanikele olukorda ja palunud probleemide ilmnemisel neid kohe teavitada.

Suurem kanalisatsioonitrassi ummistus tekkis aastal 2016, mil kahju likvideerimise kulud kandis kindlustusfirma. 2020.–2021. aasta jooksul on olnud mõned juhtumid, kus kanalisatsioonitrass on ummistunud, mille tulemusena on vesi tunginud soklikorruse elanike ruumidesse, kuid haldusettevõtte kiire reageerimise tulemusena on suuremad kahjud ära hoitud. Selleks, et tekkinud olukordi lahendada, on linna koostööpartner olukorrale alati operatiivselt reageerinud ning probleemi ilmnemisel sulgenud maja veevarustuse ja puhastanud kinnistul asuvaid kanalisatsioonikaevusid. Kanalisatsioonikaevude olukorda jälgitakse ja hooldatakse regulaarselt, et võimalikke juhtumeid ennetada.

Kanalisatsioonitrassi ummistused ei ole tekkinud hoones sees ega kinnistul asuvas trassis, vaid Männiku teel asuvas kanalisatsioonitorustikus. Juhtumitest on haldusettevõte teavitanud ka ASi Tallinna Vesi, kes on samuti olukordadele operatiivselt reageerinud ning vajadusel tellinud kinnistuvälise torustiku puhastuse.

Männiku tee hoone kanalisatsioonitorustik on ühendatud Männiku teel asuva Tallinna Veele kuuluva kanalisatsioonitrassiga, mis võtab vastu kinnistult ja hoone katuselt tuleva reo- ja sademevee. Oleme suhelnud Tallinna Veega, et leida võimalusi olukorra lahendamiseks, kuid probleem ei piirdu kinnistu kanalisatsiooniühendusega, vaid puudutab piirkonda laiemalt. Meile teadaolevalt on samalaadseid juhtumeid esinenud ka teistes lähiümbruse hoonetes. Piirkonna probleemile tõi leevendust Tallinna Vee tehtud töö, mille käigus puhastati ja korrastati Kauge tn piirkonnas asuvaid kanalisatsioonitorustikke ning seeläbi paranes torustiku läbilaskevõime ning vähenes avariide hulk.