Anonüümne mees: Politsei ei võtnud uimastite müügi vihjet tõsiselt

PPA pressiesindaja Kerly Virki sõnul, on meile vihje tegija jätnud põhilise rääkimata ning «vihje» teinud mees vaid selleks, et politsei tähelepanu enda omadelt kõrvale juhtida.

«Sündmused said õigupoolest alguse sellest, kui politsei sai väljakutse, et see sama mees lõi Narva maanteel kohvikus üht inimest peaga näkku. Kannatanu viidi haiglasse. Nimelt ei tahtnud üle 2-promillises joobes mees mõista, et kohvikut hakatakse sulgema ja ta peaks lahkuma. Sellest tekkis ka vägivaldne konflikt kohapealsetega,» selgitas Virk.