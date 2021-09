Katrin Lust Raadio 2-es: päris Katrin Lusti tunnevad vähesed!

Täna hommikul külastas saatejuht Katrin Lust Raadio 2-te ning pajatas natukene enda elust ja tegemistest.

Lust tunnistas koheselt, et eriline muusika kuulaja ta ei ole, sest aega tal selleks lihtsalt töö kõrvalt ei jätku. «Kui sa kujutad ette, et Katrin Lust istub õhtul kodus joob veini ja paneb vinüüli mängima, siis see pilt on teistsugune,» selgitab ta ning sõnab, et kuulab muusikat vaid nii palju kui raadiost teinekord kuuleb.

Lust veedab oma õhtuid pigem diivanil pikutades ning telekaski mängivat pigem vaikselt taustal. «Põhiline muusika tuleb minuni ikkagi läbi raadio,» tunnistab Lust, et Setomaale sõites on ta aegajalt Raadio 2-e õhtust programmi kuulanud.

Katrin Lust on nomineeritud EFTA galal parima tõsielusaate kategooriasse, loomulikult huvitas Raadio 2-e saatejuhte, ega Lusti see kategooria ei heiduta.

«Võibolla see päevakajaliste saadete hulk sai täis ja pandi «Kuuuurija» sinna tõsielu saadete hulka,» usub Lust, et tema saade sobib igale poole ning ei tunne ennast selle kategooria tõttu halvasti.

Kindlasti me mõtleme, et tõsielusaade on pigem «Rannamaja» või mõni muu selle sarnane, siis päris nii ei ole. Ka seda arutasid nad raadio eetris.

Katrin Lust lisas veel, et temale reality saated meeldivad ning on «Rannamaja» kõik osad lausa järgi vaadanud.

«Neid on nii lihtne teha kuskil Ameerikas või Inglismaal hästi rammusas kastmes. Alati imestan, et meie väikeses 1.3 miljoni inimesega riigis leidub ka ikka endiselt selliseid karaktereid, kes on nõus ennast teleekraanil ma ei tea kas häbistama või avama,» rääkis Lust.

Katrin Lusti sõnul arvavad paljud, et ta on suur seltskonnalõvi, kuid tegelikult olevat asi vastupidi. Viimane suurema seltskonnaga üritus olevat tema jaoks olnud Kroonika auhindade jagamine ja sinnagi läinud ta vaid seetõttu, et ükski teine reporter ei julgenud minna.

Samuti tunnistab Lust, et suurtel seltskonnaüritustel jälgitakse teda ning on kuulda ka selja taga sahistamist. «Ikka märkad silmanurgast, et keegi midagi ütleb või kui astun ligi, siis kardetakse mingisuguseid küsimusi. Tegelikult Katrin Lust pole 24/7 mingisugune taksikoer või loom kes sind taga ajab,» itsitab ta veidi ning kinnitab, et on tegelikult täiesti normaalne inimene.

Kuigi saatejuhid arvavad, et Lust kardab EFTA-le minna, kuna seal võivad olla temalt vatti saanud inimesed, siis selle väite lükkas ta kiiresti ümber. Ta lihtsalt ei tunne end seltskondades hästi ning seetõttu tekkivat tihtipeale ka ärevus.

Samuti ametivennad pole Katrin Lusti suhtes kriitikaga kitsid olnud ning nii mõnedki selja taga räägitud jutud on temani jõudnud. «Itsitan pihku kui ma neid lugusid kuulen, inimesed tegelikult ei tunne mind üldse. Nad räägivad mingisugust linnalegendi Lustist, kelle on meedia justkui sünnitanud, aga päris Katrin Lusti tunnevad väga vähesed,» ei lase ta nendel juttudel end heidutada.

Kuigi Katrin Lusti on paljud proovinud mutta tampida, pole se kellelgi kunagi õnnestunud ning iga kriitika on naise hoopis tugevamaks teinud. Ta näeb, et inimene peab oskama sellega toime tulla, sest igapäev vaid paisid saanud isik elus läbi ei löö.

Ka Katrin Lusti ülemus Jüri Pihel pole oma sõnavõttudega saatejuhi suhtes helde olnud, kuid ühes majas töötamine on Lusti sõnul olukorda muutnud ning töösuhe on neil nüüdseks väga sõbralik.