Koroonat põdev segaduses perekond: iga terviseametnik annab erinevat infot

Kerli ja tema elukaaslane haigestusid hiljuti koroonasse ning neil tuli jääda koduseks. Tänaseks on nad enda sõnul olnud karantiinis tavapärasest kauem.

Kerli perekonnas kasvab väike aktiivsushäirega poiss, kellega päevi vaid korteris veeta on isegi ema jaoks raske. Küll aga pidid nad koroona tõttu just seda tegema.

«Pojal mul sümptomeid ei tekkinud, kuid usun, et ta põdes koos meiega selle juba läbi. Arvan, et asi oli põletikuvastastes ravimites, mida laps tarvitas mädapõletiku tõttu,» mõtiskles Kerli. Kuigi perepoeg justkui haige ei olnud ja testi talle ei tehtud, oli ta koos vanematega kogu karantiini aja tubane.

Kui kodus viibimise aeg sai läbi, soovitanud terviseamet Kerlile teha lapsele siiski ka test. «Ma ei tahtnud oma last traumeerida, kuid ametniku sõnul on test siiski hea selleks, et saada läbipõdemise linnuke kirja,» rääkis ta.

Kerli sai ametniku jutust aru, et isegi kui test on positiivne, nad enam karantiinis olema ei pea, sest olid juba piisavalt olnud. «Peale seda, kui saime positiivse testitulemuse, helistas terviseamet ja käskis meil siiski koduseks jääda. Ka perearst ütles, et peame, muidu tulevat politsei,» rääkis Kerli, kes ei saanud enam midagi aru.

«Ma soovin lapsega minna kasvõi metsa mängima, sest ta on aktiivsushäirega. Vaid toas viibimine on talle piin. Ta ei ole ju käinud kusagil mujal, olnud vaid meiega. Ta pidi jääma koos meiega haigeks ja on karantiinis juba viibinud. Miks ta peab küll uuesti olema?» on emal palju küsimusi.

«Kuuuurija» toimetus võttis ühendust terviseametiga, et uurida, kuidas sai selline segadus tekkida ja miks ametnikud erinevat infot jagasid.

«Segadus võis tekkida sellest, et esialgu oli haigestunu elukaaslane ja poeg lähikontaktsed. Sellisel juhul oli elukaaslasel ja pojal lubatud juhendi järgi käia looduses jalutamas, õues mängimas hoides teistega distantsi ja hädavajalikku hankimas ka toidupoest. Seda selgitas terviseameti töötaja haigestunule telefoni vestluse käigus,» selgitas terviseameti meediasuhete spetsialist Kristi Pruudel.

Terviseametniku sõnul ei olnud perekond ise meili soovinud, mistõttu jäi täpne juhis meilile saatmata.