Paljud inimesed on hakanud Olerexi tanklaketti boikoteerima

Facebooki grupist «Koroonaviirus Eestis 24H info» võib leida foto käskkirjast, mis on väidetavalt saadetud Olerexi töötajatele. Käskkirja pealkiri on «Motivatsioonitasu kehtestamine, Covid-19».

Selle esimeses punktis seisab, et alates 1. oktoobrist hakatakse motivatsioonitasust 50 eurot kinni pidama töötajatel, kes pole vaktsineeritud. Tasu ei rakendatavat töötajatele, kes on vaktsineeritud või esimese süsti juba saanud. Summa peetakse kinni väljateenitud lisatasust.

«Meie ettevõttes on loodud tankla töötajatele võimalus igakuiselt lisaks põhipalgale teenida erinevaid lisatasusid, mis annab töötajatele võimaluse teadlikuks igakuiseks sissetuleku suurendamiseks. Nüüd hinnastamegi töötajate motiveerimiseks vaktsineerimise oma lisatasude all,» vastas Olerexi tegevjuht Piret Milleri Postimehele ning sõnas, et asi ei ole kindlasti nii, kuidas inimesed on seni aru saanud.

Veel rääkis Miller Postimehele, et nad ei soovi oma inimesi kohe kindlasti mitte karistada, vaid hoida, motiveerides neid end vaktsineerima. Mingit kinnipidamist põhipalgast tema sõnul ei toimu, vaid jutt olevat preemiatest ja lisatasudest.

Tundub, et tegevjuhi selgitused pole paljusid siiski rahuldanud. Sotsiaalmeedias avaldatakse jõudsalt sel teemal arvamust ja palutakse hoiduda Olerexi teenuste kasutamisest.

Noorte seas populaarse bändi Hunt ninamees Andrus Muld jagas nii nagu paljud teised TikToki videos oma arvamust ja on samuti otsustanud nüüd mõne teise tanklaketi kasuks.

Laulja sõnab videos, et pole ei vaktsiinivastane ega -pooldaja ning on proovinud hoiduda sellest teemast rääkimast. Olerexi ümber toimuv tekitavat talle aga viimasel ajal tunde, et see ajab oksendama. Mullale ei meeldi, et tanklakett maksab töötajatele lisatasu vaktsineerituse järgi.

Tal tekkis tahes-tahtmata tunne, et kõik need aastad, mis ta Olerexis tankinud on, on vaadatud teda selle järgi, mis autoga ta sõidab. «Kui sa sõidad Passatiga, siis sa saad viie euro eest hot dog'i. Kui aga sõidad uue audiga, saad ühe euro eest hot dog'i, umbes sama hea,» toob ta olukorrale võrdluse.