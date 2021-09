Kiirlaenufirmale kohtus tuule alla teinud vanaproua Nelly: ma nutan praegu rõõmust

Mõned aastad tagasi külastas «Kuuuurija» Nellyt, kes oli hädas petturi Sirli Maribelle Roosnõmmega (vana nimega Sirli Vadi), kes oli vanaproua nimele suure laenu võtnud ja seda oma hüvanguks ära kasutanud.

Nelly läks Sirliga heas usus notarisse, et sõlmida temaga täisvolikiri, sest too lubas vanaprouat igapäevatoimetustes abistada. Ühel päeval potsatas proua postkasti ootamatult võlateade maksmata laenu pärast, millest tal polnud aimugi.

Tuli välja, et Sirli oli võtnud Nelly teadmata ja tema käendusel 86 000 eurot laenu ning sellega koos pantinud pangale ka vanaproua maja. Just mure pärast, et ta võib oma kodust ilma jääda, Nelly omal ajal «Kuuuurija» poole pöörduski.

Tänaseks on see oht möödas, sest Nelly läbis kolm kohtuastet BestCrediti vastu. Kuna Riigikohus ei võtnud BestCrediti avaldust menetlusse, jõustus Ringkonnakohtu otsus.

Nelly jurist Merike Roosileht HUGO.legalist rääkis Postimehele, et BestCredit rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet ning peab kõik kohtukulud kandma. «Tegemist väga olulise pretsedendiga, kuna laenuandja sama põhimõtte eiramise tõttu on võlaorjuses tuhandeid inimesi,» sõnas jurist.

«Kohtuotsus jõustus 5. augustil ja Nellyle jääb tema kodu alles. Tean kohtuasja kohta öelda, et tegemist oli väga mahuka ja keeruka kohtuvaidlusega. BestCredit vaidlustas nii palju kui võimalik, sh seda, et riigi õigusabi korras sai Nelly tasuda riigilõivu maksegraafiku alusel, siis esitas BestCredit vastuväited kohtu tegevusele ja vaidlustas kohtuotsused kõigis kohtuastmetes. Nelly kasuks mõisteti välja menetluskulud, need on tasutud talle, kuid pole veel hüpoteeki lõpetatud. Vastava nõude olen BestCreditile esitanud, kuid pole saanud mingit tagasisidet,» vastas jurist Roosileht «Kuuuurijale».

«Kuuuurija» toimetus helistas kohe pärast rõõmusõnumi kuulmist Nellyle, et talle õnne soovida. Vanaproua sai enda sõnul suurest võidust teada alles meie käest ning puhkes nutma. «Ärge muretsege, et ma nutan – see on rõõmust!»

«Olgu jumal tänatud! Päevamured läksid kohe poole kergemaks ja aitäh teile suure abi eest,» sõnab Nelly, kes ei jõua teda aidanud Katrin Lusti ära tänada.

Kuid Sirliga on tal enda sõnul veel nii mõnigi kana kitkuda, mispärast palub ta Kuuuurija portaali lugejate abi petturi leidmisel.