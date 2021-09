Nõmmekad kutsuvad inimesi üles annetama oma aiasaadusi hooldekodu elanikele

Kristina jagab juba mõnda aega oma aias kasvavaid õunu tasuta laiali. Tema koduhoovist on läbi käinud paljud huvilised.

Naine toob postituses esile ühed armsad inimesed, kes korjasid tema aiast ise õunu ja viisid need Hiiu hooldekodusse. Õunu on tal küll ja veel ning õige pea, kui saaki juurde tuleb, soovib ta neid veel jagada.

«Hooldekodu inimesed olid väga tänulikud, et said õigeid vanaaja õunu maitsta, mul siin mõned õunapuud 100-aastased,» kirjutas Kristina tagasisidest, mis ta hooldekodust sai.

Seoses sellega tekkiski tal mõte kutsuda inimesi üles jagama oma aiasaadusi hooldekodude elanikele. «Kui teil on pakkuda mingeid aiasaadusi – õunu, kurke, kõrvitsaid, tomateid, kartuleid – siis hooldekodu inimesed oleks väga tänulikud nende üle.»

«Hiiu hoolekodule aiasaaduste viimine on maru tore mõte. Arendan seda siit veel edasi – kui aias kasvab mõni kena lill, mis omale vaasi ei mahu, siis võib sedagi me memmedele ja taatidele rõõmuks viia. Neil on floksidest-astritest kindlasti hea meel!» kirjutas postituse kommentaariumisse üks naisterahvas, kes tundub olevat hooldekodu töötaja.