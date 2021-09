Mitmikute ema: ma pean ühele lapsele mõeldud rahaga üles kasvatama kaks

Jelena on üles kasvatanud juba kolm last, kellest üks saab õige pea täisealiseks. Juhuse tahtel jäi naine aga ootamatult uuesti rasedaks, mille üle tunti loomulikult suurt rõõmu.

Veel ootamatuks muutus asi aga siis, kui ultrahelis avastati kõhus kasvamas hoopiski kaht imepisikest last. See aga pani pere rahakotti vaatama ja oma elu ümber sättima.

Kuna pere on suur, vahetati väike 5-kohaline auto suure 9-kohalise bussi vastu, sest proovi sa kaksikute käru pisikesse autosse ära mahutada nii, et kõik muud asjad sinna ära mahuksid.

Suur kolakas buss ning lai lapsevanker ei käi aga eesti kitsaste parklatega kokku. «Mul ei ole võimalik kuskile parkida nii, et saaksin hõlpsasti ja turvaliselt oma lapsed bussist kätte,» tunneb naine end keerulises situatsioonis olevat.

Kuigi aina enam on populaarsust kogumas väikelaste peredele mõeldud parkimiskohad, võib neid enamasti kohata vaid suuremates linnades. Väiksemates linnades selliseid parkimisvõimalusi aga napib.

«Olen parkinud tihtipeale lõpuks invakohtadele, kuigi ei tohi. Õnneks pole ma seni veel trahvi saanud! Miks ei võiks mitmike vanematele anda samuti õigust invakohale parkida, egas neid nii palju ka pole, et invaliididele kohti ei jätkuks…» on Jelenal riigipeadele mõtlemapanev pakkumine.

Kuid kitsad parkimiskohad pole ainsad, mis naisele muret teevad. «Olukord on igat pidi vaadates ebaõiglane,» alustab ta järgmise teema sissejuhatust.

«Kahjuks, ei mahu mulle sülle kaks last korraga, see aga tähendab, et ka isa on pidevalt kaasatud» ei anna mõte naisele rahu. «Keegi peab kellegil pidevalt süles olema, hea kui lapseta tualetti saab minna,» kirjeldab Jelena raskusi mitmike kasvatamisel.

Veelgi enam tekitab vaprale emale kõneainet riigi hüvitiste jagamine, mis naise sõnul on igas mõttes ebaõiglane mitmike vanemate suhtes. «Ma tean, et hüvitised arvutatakse sünnitusele eelnenud sissetuleku alusel, aga keegi meist ei tea ette, et mitmikud sünnivad ja selle jaoks raha napib. Tagasi auku ju üht ei topi,» on naine pahane, kuid armastab raskustest hoolimata oma lapsi kogu südamest.

Tõepoolest kulub kahe lapse jaoks topelt mähkmeid või piimapulbrit. « Ligikaudu 13 eurot maksvat piimasegu kulub mul kuus 15 tükki, mis teeb kokku umbes 190 eurot. Kui ma saaks vanemahüvitise miinimumi, oleks hüvitis mähkmete ja piimasegu ostes juba otsas,» arvutab ta peas oma kulutusi.

Kuid need pole ainsad, mis laste peale minevad kulud- riided, voodid, turvatoolid, neid kõiki on vaja topelt osta. «Kaksikutele mõeldud kärud, mis te arvate, et need on odavad? Isegi, kui neid järelturul mõni on, lähevad need kui soojad saiad,» kõlab kaksikute kasvatamine Jelena suust kui vaesuse vastu võitlemisega.