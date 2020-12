Rahva "hääl" ei maksa midagi

Võime võrrelda ka Karuste hääli kohalike prominentidega: Margus Lepik-endine maavanem sai 309 häält ja linnapea Ivar Unt 44 häält. Endised vallavanemad Kalev Härk ja Monika Rogenbaum said 296 ja 189 häält. Kogu muu rahvaesindajate seltskond aga palju vähem.

Kui viimasel Valga vallavolikogu istungil rahvasaadik Ivar Unt kurvalt kaebas, et Karuste häältesaak on Valgas anomaalia ja seda peaks uurima politsei-siis tabasin end mõttelt, et tegelikud on kahjukannatajad mitte niivõrd Karused, vaid just saalis istuvad ja ka mitte istuvad variserlikud poliitikud, keda rahvas mitte kuidagi ei tahtnud valida.

Miks politsei ei uuri häälte ostu Valgas?

Miks politsei ei ole häälte ostu uurinud, on minule tänaseni suur mõistatus. Nii jääbki õhku küsimus, missugune osa kuulujuttudest on tõde ja mis on laim. Kuigi häälte müümine ei ole kuritegu, on seda siiski häälte ostmine. Tegu on lausa räige kuriteoga valimisvabaduse ning demokraatia põhialuste vastu ja Karistusseadustikus on ette nähtud antud teo eest kuni kolm aastat vangimajas.

On olemas ka versioon, et Karuste pahatahtlikud konkurendid on pakkunud raha kohalikele joodikutele, et nad valetaksid häälte ostu kohta meediale.

Ka Õhtulehe loos on tuvastatavad mitmed häälte ostjad, aga minu andmetel ei ole politsei neid täna veel üle kuulanud!

Karuste sõnaõigust Valga vallas kinnitasid ka 2019. aasta Riigikogu valimised

Ester Karuse sai viimastel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerides 1664 häält. Kuigi noor naine sai Valga-Põlva- ja Võrumaa valimisringkonnas suure häältesaagi ei osutunud ta tänu Eesti Vabariigi valimissüsteemile valituks näiteks Riigikokku. Ester Karuse asemel läks Toompeale 1446 häält saanud Keskerakonna nimekirjas eespool olnud tänane riigihalduse minister Anneli Ott.

Muide ainus, kes suutis tõestada 2019. aasta valimistel rahva poolehoidu, oli EKRE toonane Valga vallavolikogu liige Uno Kaskpeit, kes tegi antud ringkonnas puhta töö- 3802 häält! Ehk EKRE-ga sõlmitud koalitsioon on Valgas saanud igatepidi rahva toetuse.

Rahva "hääl" ei maksa aga midagi

27-aastane Ester Karuse tuli Valga vallavanemaks keset koroonakriisi märtsis, kui senine Reformierakondlasest vallavanem Margus Lepik astus umbusalduse hirmus tagasi. Koalitsiooni moodustasid Keskerakond ning üks EKRE liige volikogus.

Kuigi rahva usaldus oli olemas, ei soovinud oponendid Ester Karust näha siiski vallavanemana-liiga noor ja kogenematu.

Kui uurisin nüüd "Kuuuurija" saadet tehes, et kas sellise kriitika all oleks naisel ehk parem Valgast Tallinna kolida ja Toompeal mõni soe koht leida, oli Ester Karuse vastus lihtne: “Ma olen siin sündinud ja kasvanud ning tahan siiralt midagi just Valgas korda saata“.

Minu küsimus Tallinna kolimisest oli tegelikult põhjendatud, kuna Riigikogulane Anneli Ott suundus riigihalduse ministri kohale ja arvasin ekslikult, et vabanev koht Toompeal kuulub nüüd Ester Karusele, kes sai Riigikogu valimistel Otist rohkem hääli.

Aga võta näpust! Pärimisjärglus Anneli Otist vabanevale pingile Riigikogus meie valimissüsteemis on järgnev: Imre Sooäär (349 häält), Tiit Terik (799 häält), Jaan Toots (871 häält), Valeri Korb (798 häält) ja alles siis lõpuks Ester Karuse oma 1664 häälega.

