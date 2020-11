Mitmed Eesti hooldekodud ei paku omakeste jaoks rahuldavat teenust

Pärast antud lugu tundub, et probleem meie hooldekodude ja vanadekodudega on üleüldiselt palju suurem kui me arvata oskame. Saatejuht Katrin Lustile on viimase nädala jooksul helistanud kümned ja kümned kodanikud, kelle sõnul on neil olnud halb kogemus hooldekodudega.

"Üks naine kirjeldas olukorda oma vennaga. Nimelt iga kord kui naine läheb oma venda vaatama on vanal mehel nii suur joogijanu, et ta joob liitri vett ära. Hooldajad väidetavalt võtavad joogipudeli ära ja kui lähedased tulevad on mees janust nõrkemas!" rääkis Katrin Lust, kelle sõnul on üks lugu vanuri olukorrast hullem kui teine.

"Joogi ära võtmist kirjeldasid paljud ja see tuleneb sellest, et kui vanur joob vähem siis ta ka urineerib vähem ehk temaga on vähem tööd. Igal juhul oli mul kohutav neid lugusid kuulata, mida inimesed mulle usaldasid!" ütles "Kuuuurija" saatejuht.