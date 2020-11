“Hingesoojuse” saate abivajaja Häädemeestelt sattus naabrite kriitika ohvriks

Saatejuht Heveli Veersalu kinnitas, et antud pere siiski vajas hädasti abi. „Häädemeestel puudusid elementaarsed elamistingimused. Majas ei olnud vett ega pesemisvõimalusi. Tegu on perega, kus kasvab kaks teismelist poissi, kes käisid siiani end pesemas lähedal asuvas tanklas!”

Laste isa on andnud nõusoleku ja volitused maja ja majaaluse maa hoonestusõiguse kinkimiseks oma poegadele. Asjaajamine võtab veidi aega kuna vaja oli saada luba riigile kuuluva maa hoonestusõiguse võõrandamiseks Maa-ametilt. Kuigi hoonestusõigusetasu on vaid 12 eurot aastas on vaja tehinguks kohtu nõusolekut. Nimelt ei saa alaealistele võtta kohustusi, kui see ei ole nende otsestes huvides.