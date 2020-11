Seekordses "Kuuuurijas" sõidame maalilisse Rõuge valda, kus on endine töötaja tülli pööranud kunagise ülemusega. Nopri peremees Tiit Niilo ütleb, et endine alluv on talle aga suurema summa raha võlgu ja asjad pole nii nagu meie poole pöördunud mees väidab.