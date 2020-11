FOTOD ⟩ Mis on tänaseks saanud koopamees Jaagust?

Televaatajatel on kõigil ühine suur mure, mis on saanud koopamehest Jaagust, kellest saates rääkisime.

Saime teada, et kohalik vald on toonud Jaagule soojaku.

“Siin sees ma pole veel ööbinud, sest keldris põhu sees on soojem!” ütles Jaak Lustile, “Soojaku üle on mul hea meel. Seda ma kasutan kui on vihm ja tuul!”