Vanemad räägivad "Kuuuurijale" mismoodi nende võsukesed koolis peavad õppima ja miks on osad vanemad oma lapsed tänaseks direktori tõttu pidanud kooli vahetama. Direktoril endal on asjast teine pilt ning ta leiab, et on sattunud hoopiski vanemate kiusu alla.