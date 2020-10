Veskimäe: "Kes Eestis tegelikult niite tõmbavad ja keda manipuleerida saab ning keda mitte"

Katrin Lust küsis Veskimäelt (kes on varasemalt mitmeid kordi "Kuuuurija" saates teravalt sõna võtnud just Skandinaavia pankade tegevuse osas Eestis) mis tunded teda antud teemaga seoses valdavad ja kuidas ta suhtub sellesse, et tema kandidatuuri ei pidanud just Isamaa erakond piisavalt heaks, kuigi EKRE ja Keskerakond väidetavalt toetasid teda.

Hannes, milliste kavatsustega FI nõukogusse soovisid minna?

FI osas on palju teemasid, mis on riigile tervikuna olulised. Näiteks lähenev ja massiline halvaks minevate laenuda menetlemine pankade poolt. Ma oleks seisnud selle eest, et pankroti ja täitemenetlusi algatavad pangad ei saaks ebaeetiliselt ja ebaseaduslikult käituda nagu see toimus peale eelmist finantskriisi.

Lisaks teema, mis on juba pikemat aega absurdini viidud, kus ettevõtete pangakontosid suletakse massiliselt täiesti vastutustundetult ning mille tulemusena ei saa enam Eestis normaalselt äri ajada ja on kaotatud väga palju töökohti. FI ei soosi ka uusi turule tulijaid, see puudutab eriti dünaamilisi finantstehnoloogia ettevõtteid. Lihtsam on litsents saada Hollandist või Suurbritanniast kui Eestist, mis on absurd. Muidugi oleksin ma olnud toetav FI rolli suurendamisel rahapesu mustuse välja rookimises Eestist ning koostöö julgustaja Louis Freeh-ga, kellega mul on olnud au ka isiklikult kohtuda ning kes jättis usaldusväärse ja positiivse mulje. Ehk siis suures plaanis, ma oleks teinud kõik, et Eesti panganduses muutuks asjad paremuse suunas vaatamata vastasseisule Reformierakonna ja välispankade poolt.

Mis Sa arvad, mis on põhjus, miks just Isamaa Su kandituuri vastu nii jäigalt seisis?

Võtsin oma ülesandeks viimastel aastatel välispankade ja neid juhtivate kohalike pankurite skandaalset ja ebaeetilist käitumist avaldada. Ma oleks sellel teel jätkanud üsna jõuliselt ka ühena kuuest FI nõukogu liikmest. Pangajuhtide ametisse sobivuse teema oleks olnud üks asjadest, millele ma oleks tähelepanu avalikult juhtinud. Nii öelda "Raasukesed" ja teised ebaeetilised kujud juhivad siiani meie pangandust. Keegi ei taha "Rehestuda" ehk muutuda ebasoovitud isikuks FI silmis ja ma usun, et Isamaa liidrite telefonid olid üsna punased, kui pankurid oma olemasolevaid ja tulevasi töökohti kaitsesid ning Isamaa tipp-poliitikuid mõjutasid.

Eks hirm oli tõesti suur ja isiklikult tasandil ma mõistan nende meelehärmi. Aga ma arvan, et Eestis võiks jõuda lõpuks nii kaugele, et oma tegude eest peavad kõik vastutama, ole saa nii kõva pankur kui tahes.

Kuidas Sa ennast tunned? Oled Sa pettunud, et Sind ei usaldatud?