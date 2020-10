Tänases saates küsisime vaatajatelt, kas tööandja surub alluva liiga tihti lahkuma poolte kokkuleppel? Tervelt 81% saatesse helistajatest arvas, et tööandjad teevad just nii. Ainult 19% inimestest arvas, et tööandja ei suru alluvat kokkuleppele alla kirjutama.