53-aastane naine, kes sattus kiusamise ohvriks ja kaotas töö

Nii kirjutas ta päevast päeva Evele, et too on lodevate elukommetega ja mees kavatseb talle selle eest kätte maksta. Seejärel teatas ta naisele, et on sattunud haiglasse. Siis saabusid sõnumid, kus keegi justkui teatab, et mees on surnud või koomas ja selles kõiges on süüdi Eve.