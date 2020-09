Loe kuidas "Kuuuurija" saates olnud Raimo keelab vanapaarile sotsiaalkorterit

Raimo kinnitas, et tõepoolest on ta otsuse vaidlustanud ning põhjus selleks on lihtne. Mehe meelest tuleks maksumaksja raha eest elamispind anda eelkõige inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad. Raimo sõnul on Milvil ja Vellol elamispind olemas.

Tere, Katrin

Jah, vastab tõele, et soovin vaidlustada antud otsuse. Põhjus seisneb sellest, et maksumaksja raha eest antakse elamispind inimestele, kellel reaalselt on eluase olemas ja kes seda tegelikult ei vaja. Mina ei ole ühtki kokkulepet vanuritega rikkunud, neil on eluase olemas nagu lubasin, kuid täiendavad hüved, nagu näiteks hoovikasutus jne, olen mina neile andnud heatahtlikult, et neil tõesti oleks ilus vanadusepõlv. Heatahtlikkus aga ei saa kesta kui needsamad vanainimesed kasutavad sedasama heatahtlikust ära. Need vanurid on paljude valede, valesüüdistuste, valetunnistuste ja lapse mõjutamise tegevuse tulemusel ise oma hüvedest ilma jäänud, neid hüvesid ei ole ma kunagi lubanud. See aga ei tähenda, et neil poleks elamispinda, sotsiaalkorteris peab ka arveid maksma ja ei saa ka lilli istutada.

Puudulikud elamistingimused on nende endi otsuste tulemusel.

1. See, et neil ei ole hetkel vett, on nende enda tütre Maire tegevuse tagajärg, mille nad aga saaksid korrigeerida, makstes ära Tehnovõrkude poolt väljastatud trahvi.

2. Mina elades selles majas üksi, ei vaja teist korrust ja sulgen seal talveks küttekulude kokkuhoiuks kütte. Antud maja aga on ehitatud selliselt, et vanurite poolset osa ei saa kütta eraldi, ilma teise majapoole teise korruse kütmata ning ka tarbevesi külmuks neil siis ära. Sellest lähtuvalt oli meil hetkest kui nad sinna majja elama asusid nendega kokkulepe, et arved jaotatakse võrdselt tööl käivate inimeste vahel ära, muidu selles majas lihtsalt kommunikatsioonid ei toimi. See reegel toimis väga hästi pea 14 aastat käesoleva aasta talveni. Sellest talvest aga nende tütar Maire ei lubanud vanuritel enam arveid maksta, tuues ühepoolselt põhjuseks et selline arvete jaotus ühest hetkest ei ole nende poolt enam vastuvõetav. Ehk ka kütte mitte omamine oli nende ühepoolse otsuse tulemus, mida saaks ka korrigeerida maja eripärast tulenevate kokkulepitud kujul küttearvete maksmisega.

3. Majapoole, kus vanurid elavad väikese amperaasiga peakaitsme saaks asendada suuremaga kui teha korrektuure elektrisüsteemides ja kui vanurid nõustuksid maksma tarbitud elektri eest. Nagu ka küttega, on olemas üldine elektrikulu, mida ei saa arvestada vaid nende elektrimõõdiku alusel, nagu näiteks keskkütte pumpade elektrikulu jne. Neid kulusid vanurid aga ei nõustunud alates käesolevast talvest maksma. Vanurid on maksnud viimase 9 kuu eest kommunaalkulusid vaid 15eur elektri eest ja ei ühtegi muud kulu, kuigi neil on kõik arved olemas.

Lisaks, olen korduvalt öelnud, et ma olen nõus neile ostma korteri kui nemad ja nende tütar lõpetavad minu poja isavastase mõjutamise ja poja ning isa vaheline suhe taastub. Ehk kui need inimesed saavad sotsiaalkorteri, on tegemist pettusega, kuna need inimesed on ühepoolselt lõpetanud olemas oleval eluasemel kokkulepitud teenuste tasumise ning seetõttu on piiratud kommunaalkuludega olukorras, lisaks nõustuvad nende tütre fanaatilise kättemaksu sooviga võtta pojalt isa. Sellest lähtuvalt sotsiaalkorteri andmine ei ole õigustatud inimeste ees, kellel tõepoolest pole elamispinda.

Lp Katrin, ma tean et sa teed oma tööd aga oma tööga hävitad sa tegelikult inimese, kes on ilma igasuguse omakasuta oma privaatsust kaotades andnud võimalused vanuritele veeta tore vanadusepõlv, surudes oma vajadused tahaplaanile, kasvatanud üles Maire lapsed, andes neile lastele kõik, mida ma olen suutnud anda jne. Sinu sensatsiooni saavutamise tase on mind lõhkuv kuigi mul ei ole vähimatki süüd, ma olen vaid soovinud oma pojaga koos olla.

Kas tõesti ühe naise kättemaksu iha on väärt seda, et kaks leibkonda jäävad koduta, üks noor mees jääb armastava, hooliva ning hoolitseva isata ja üks armastav isa jääb ilma oma armastatud pojata?

Lisaks, palun võtta Facebookist maha antud lõik, kuna inimesed teadmata tegelikkust mustavad väga tugevalt minu mainet. Kui antud minu mustamist võimaldavat artiklit maha aga ei võeta, pöördun AKI poole.

Lugupidamisega

Raimo Luurmann