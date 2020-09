Aita "Kuuuurija" saates olnud Milvit ja tema abikaasat Vellot

"Tõesti paljud inimesed on kirjutanud ja helistanud, kuidas nad saaksid neid aidata!" rääkis Lust, "Kuuuurija" Facebooki lehel käis isegi arutlus, et vanapaari heaks tehakse annetusteks konto..."

Saatejuht ütles, et on osadele inimestele Milvi numbri või konto edasi saatnud aga kõigile päringutele ei jõua ka vastata.

Kuna neid, kes vanapaarist hoolivad on palju, siis märgime selles artiklis Milvi kontonumbri ning telefoninumbri.

"Kõige parem on ju see kui aitajad saavad nendega ise ühendust võtta. Küsisin eile Milvilt, kas võin tema kontonumbrit ja mobiili jagada ja naine oli sellega nõus, kuna nad on endiselt väga kehvas seisus ning väimehe viha ei ole kahjuks pärast saadet kuidagi lahtunud," märkis Lust.