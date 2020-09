FOTOD ⟩ Vaata, milline näeb välja Hiiumaal elu kaotanud rebane

"Kirjutatakse kümneid lehekülgi rebase teemal ja mind lausa hämmastab kui hinge see lugu Eesti inimesele läks," rääkis Katrin Lust, kes sai ka täna mitu murelikku kirja just Hiiumaa rebase teemal.

"Üks inimene saatis fotod rebasest, keda enam pole ja palus need meil avaldada, mida me siis tema soovil ka teeme. Rebasekutsu on armas ja loodan, et nende piltidega saame selle teemaga lõplikult hüvasti jätta ja soovida talle kõike head seal pilvepiiril!" lisas Lust.