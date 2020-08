Tartu naisele pakuti Facebooki vahendusel 570 000 eurot

"Ta kirjutas, et ta on haige ja soovib seda minule anda. Ma lihtsalt ei tea, kuidas ma jäin seda juttu uskuma!" rääkis nutu veerel anonüümsust paluv naine.

"Selleks, et raha kätte saada, pidin ma tema kontole kandma notari kuludeks 250 eurot," rääkis Tartu proua, kes seadis sammud seejärel Swedbanki, et vajalik raha välismaa kontole saata.

"Pangas teller ütles mulle mitu korda, et proua ärge saatke seda raha, et see kiri ei vasta tõele....aga mina loll vaidlesin vastu.

Nüüd mu pere on ahastuses, et ma võisin midagi nii rumalat teha. Ma oleksin pidanud Swedbanki tellerit usaldama kui ta keelitas mind mitte seda raha saatma!" ütles oma rahast ilma jäänud Tartu proua.

Tänaseks ei ole muidugi lubatud 570 000 eurot naise kontole laekunud ja ta saab suurepäraselt aru kui rumal ta oli.

"Ärge usaldage neid võõraid kirju!" ütles ta jutu lõpetuseks ning soovis oma looga teisi kodanikke hoiatada.

Täna hommikul saabus üks taoline kiri ka "Kuuuurija" saatejuht Katrin Lusti Facebooki kirjakasti.

"Huvitaval kombel just siis kui see proua mulle helistas, sain ka ise ühe sellise petukirja," rääkis Lust, "Ma usun, et noored inimesed hammustavad need kirjad kiiresti läbi, aga selle looga seoses tuleks hoiatada just vanemaid inimesi, kes on hiljaaegu interneti asja endale selgeks teinud ja satuvad nüüd skämmide ja spämmide ohvriks. Selliseid kõnesid tuleb mulle viimasel ajal just rohkem eakatelt interneti kasutajatelt!" lisas Lust.

"Märkimisväärne on ka see, et petturite kirjad on üha paremas eesti keeles ehk igasugused tõlked on kõvasti arenenud ning kirjad tunduvad seetõttu usutavamad. Ka mulle saadetud kirja saatja on kasutanud kena vanema välismaise proua pilti ning jutt käib usaldusväärsest Šveitsist! hoiatas Lust.

Avaldame saatejuhile saadetud kirja, mille sisu ei tasuks kellelgi uskuda. Loe siit: