VIDEO ⟩ Vaata Hingesoojuse avasaate promoklippi

Saadet produtseerib Katrin Lust ja saatejuhiks on Heveli Veersalu.



"Võtsin Heveliga juulis ühendust, kui selgus et Loigo ei pruugi oma saatega jätkata. Hevelit tean ma varasemast ajast, kuna paar aastat tagasi käis ta "Kuuuurija" saates rääkimas ühest oma murest," rääkis Katrin Lust, "Mäletan, et see vastaspool kaebas mu saate veel Heveli loo pärast Pressinõukogusse, aga selle otsuse me võitsime."



Lusti sõnul jättis Heveli talle juba mõned aastad tagasi korraliku, sümpaatse ja tööka inimese mulje.



"Mäletan, et tal oli "Kodutunde" saate jope seljas kui ta tuli mulle intervjuud andma. Siis selgus, et päeval teeb ta sellele saatele assistendina tööd ja öösiti, et ots otsaga kokku tulla, käib ta Ämari sõjaväebaasis valvuriks. Noori inimesi, kes niimoodi pingutaks ma väga teisi ei teagi ja seetõttu jäi Heveli mulle meelde!" selgitas Lust saatejuhi valikut.



Lusti sõnul oli Kristi Loigo nädal aega enne "Hingesoojuse" kõnet Heveliga töölepingu lõpetanud ja seetõttu ei tunne saate produtsent, et oleks Hevelile töö pakkumisega seoses midagi valesti teinud.



"Heveli aitas "Kodutunnet" teha ligi kuus aastat. Tegi kõike mida vaja ja pani oma hinge sellesse töösse. Tänavu suvel aga selgus, et ta jääb päeva pealt töötuks," räägib Lust, "Kuna Heveli elab maal ja tööpakkumisi seal palju pole, oli üks võimalus mida ta kaalus minna kohalikku pubisse ettekandjaks. Minu meelest oleks väga väär kui inimene on aastatega omandanud telesaate tegemise kogemuse ja nüüd ta ei tohi selles valdkonnas enam rohkem tegutseda. Heveli teab abivajajate aitamisest väga palju ja tema oskus peredega suhelda on kiitust väärt. Mul on hea meel, et sain pakkuda noorele inimesele võimaluse jätkata valdkonnas, mis talle väga meeldib ja mis kõige toredam ta saab elu oma maakodus jätkata ja ei pea seda tööd tehes Tallinna kolima! Maal armastab ta olla ülekõige."



Esimeste perede juures on Lusti sõnul juba käidud. Aidatud on - nelja lapsega- üksikema Verioral ja Valgamaal sai samuti seitsme lapsega üksikema talumajja tänu "Hingesoojuse" saatele majapidamisse vee ja kanalisatsiooni. Järgmisel nädalal põrutab meeskond appi juba ühele toredale perele Setomaal.