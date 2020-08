Sel sügisel alustab Kanal 2 eetris uus heategevussaade "Hingesoojus"

"Hingesoojus" soovib aidata inimesi, kes on sattunud eluraskustesse ja ei jaksa ummikust iseseisvalt enam väljuda.

"Eestis on palju inimesi, kes elavad veel nagu sada aastat tagasi ilma vee, kanalisatsiooni ja elektrita. Kõige hullem on aga see, et sellistes tingimustes kasvatatakse ka lapsi ilma, et rahaliselt suudaks midagi kõrvale panna, et näiteks ka kõige väiksemat remonti ise tegema hakata!" rääkis "Hingesoojuse" produtsent Katrin Lust, kelle sõnul on esimesi peresid juba saatega ka aidatud.

"Kuna läheme eetrisse saatega esimest hooaega, siis minu palve on, et inimesed kirjutaksid mulle abivajavatest inimestest...ei ole tähtsust, kas see on kellegi sugulane, naaber, töökaaslane või muidu tuttav...kui sa tunned, et tubli inimene või perekond elab ebaõiglases kitsikuses, siis palun kirjuta meile. Vajame infot inimeste ja perede kohta, et oskaksime neile appi minna!" ütles Lust, kes palus kõik vihjed saata aadressile hingesoojus@kanal2.ee