Pärnu Karusselli tänava elanikud on väga häiritud sealsest melust

"Elame puumajades ja me ei kannata siinseid pidusid enam välja. Kõlarid on vastu maja seina ja disko käib tänaval varajaste hommikutundideni!" rääkis kohalik elanik Lustile.

Naise sõnul toimuvad Supeluse tänaval peod suvel igal nädalavahetusel ning rahvahulk, kes sealt läbi käib on tuhanded inimesed.

"Päeval käiakse rannas ja õhtul tullakse siia pidutsema. Tantsitakse tänaval kõva muusika saatel. Meil on olnud olukordi, kus peame lastega minema hotelli, sest puumajas ei ole võimalik elada sellise lärmiga. Tänav on peo ajal suletud ja meie maja juurde pandi kahekordne peobuss, kus pidu kestab hommikuni!" kurtis naine, "Ma lihtsalt enam ei suuda. Oleme elanikega pöördunud Pärnu Linnavalitsuse poole, politsei poole aga mitte keegi ei võta meid kuulda. Supeluse peod on popid ja toovad linnale raha ja rahvast ning meie mured on selle kõige kõrval tühised!" lisas ta.

Katrin Lust võttis ühendust Karusselli baari omaniku Ergo Sartakoviga.

"Ma mõistan, et ümbruskonnas elab vanemaid inimesi, keda need peod häirivad aga samas tuleb mõista, et aeg on edasi läinud. Nende jaoks on kultuurne muusika kandle ja lõõtsamäng ja elektroonilisest muusikast nad lugu ei pea. Samas kolmekümnestele inimestele see meeldib!" rääkis Sartakov, "Sellel tänaval ei ole enam ammu ainult minu baari, vaid seal tegutseb seitse kuni kaheksa ettevõtet veel, kes pakuvad süüa ja juua ning teevad kontserte. Rahvast on palju, aga inimesed tulevad suvel Pärnusse ja neile meeldib see, mis me teeme!" selgitas ettevõtja.

Ta kinnitas, et Supeluse üritused on popid ja sealt käib läbi tõepoolest tuhandeid inimesi.

"Samas olen rangelt seadustest kinni pidanud ja kõike linna ja politseiga läbi rääkinud. Nädala sees sulgeme kell 11 õhtul. Nädalavahetusel lõpetame tänaval muusika mängimise südaöösel ja baari sulgeme kell kolm öösel, kuigi linnas on baarid lahti hommikul seitsmeni. Ka ööklubid rannas on lahti varaste hommikutundideni...oleme seda teinud just kohalikele elanikele mõeldes!" rääkis Sartakov.

Mees lisas, et elab ka ise Supeluse tänaval ja just seetõttu arvestab ta kohalike muredega veelgi enam.

"Suuname kõlarid alati tänava ja mitte majade poole. Baaris on meil kallid joogid ja seal käib seetõttu korralik rahvas...Oleme tõesti andnud endast elanike jaoks parima...samas tuleb ka mõista, et olen pannud Karusselli baari oma elutöö ja edendanud Pärnu meelelahutust. Rahvarohkus näitab, et oleme teinud midagi õigesti!"

Sartakov rahustas kohalikke elanikke sellega, et Supeluse tänava Karusselli peod toimuvad Pärnus suvel vaid kuuel nädalavahetusel ning ülejäänud aja saavad inimesed nautida rahu ja vaikust.

Eile, laupäeval, valmistati ette selle suve viimast pidu.