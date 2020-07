FOTOD ⟩ Populaarse rääbisefestivali külastajad kurtsid halva korralduse üle

“Ainus, mille üle võib veidi nuriseda on see, et tee mis festivalile viis oli tee ehituse tõttu kinni pandud ja nii kõndisid tuhanded külastajad paar kilomeetrit killustikusel teel. Autod tuli parkida maantee äärde ja väljas valitses 30 kraadine palavus!” rääkis Lust, “Minu jaoks see polnud raske aga vanad inimesed nurisesid küll, sest kõnnitee puudus ja killustikune tee oli ikka väga pikk. Rääkimata sellest, et maantee äär oli samuti autosid täis ja sealt tuli veel mõnele külastajale kilomeeter teekonnale juurde...”