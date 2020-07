Lugeja Võrumaalt: "Mind väga häirib, et tavainimesele tehakse trahv iga pisema rikkumise eest"

Mis aga Jüri täielikult välja vihastas oli see, et politseimajor sai 8. juulil suulise hoiatuse ning mees pääses trahvist.

"Mind väga häirib, et tavainimesele tehakse trahv iga pisima vea eest, olgu see autoroolis telefoniga rääkimine või iga pisem kiiruseületus, aga kui politseimajor ja meie piirkonna politsei vanem teeb vea, siis millegipärast pääseb tema vaid suulise hoiatuse ja noomimisega. Minu meelest ei ole see õige!"

"Politsei sai 6. juulil info, et 3. juulil olevat üks Võru politseinik autoroolis olles mobiiltelefoni kasutanud. Politsei sisekontrollibüroo küsis selgitust ametnikult, kes tunnistas, et oli 3. juulil lõunapausi ajal Võru linnas isikliku autoga sõites roolis olles telefoni kasutanud. Kuna ametnik tunnistas tegu ning kahetses, otsustati esmakordse rikkumise puhul piirduda suulise hoiatusega. Ühtlasi juhiti ametniku tähelepanu, et olgu ta politseiauto või isikliku sõidukiga, tööajal või tööst vabal ajal, on liiklusrikkumine igal juhul taunitav nii nagu seda ka kõigi teiste liiklejate puhul."