VIDEO ⟩ A1000 kaupluse sisekontroll jälitas autoga poevarast

"Politsei teatas selle peale, et naised kaotasid autovõtmed ära ja nad ei saa nad läbiotsimist korraldada," rääkis "Kuuuurijale" poega seotud isik, kelle sõnul lõppes olukord sellega, et politsei lahkus sündmuskohalt ning kaupluse turvatöötajad asusid ise naisterahvaid jälitama, paludes endale appi uuesti politsei.

"Sisuliselt sõitsid nad mööda linna meie töötaja eest ära 120 km/h. On ime, et ei juhtunud õnnetust..." kirjeldas kauplusega seotud isik esmaspäeval juhtunut, "Tegelikult tegid ju meie töötajad politsei eest nende tööd. Miks meie pidime neid kinni püüdma ja taga ajama...uuesti politseid välja kutsuma. Miks nad ei teinud kaupluse parklas oma tööd ja ei kontrollinud kohe naiste kahtlase sisuga autot!" lisas mees, keda hämmastas kõige rohkem politseinike ükskõiksus antud loos.

Ida-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Juhan Jevonen:

Esmaspäeval pärast kella 13 teatati politseile vargusest Lasnamäel Varraku tänaval asuvas poes. Politseipatrulli kohale saabudes selgus, et 63- ja 70-aastased naised olid proovinud poest varastada kaht pudelit džinni ja kaht kommikarpi koguväärtuses 32 eurot. Politseinikud määrasid naistele kiirmenetluses väärteo eest karistuse KarS § 218 lg. 1 alusel.

Pärast menetlustoimingute lõppu ja kahjustamata kauba tagastamist poele mõlemad naisterahvad vabastati. Ennast poe turvamehena esitlenud mees märkas naiste sõiduautos Mercedes-Benz tagaistmel erinevaid kaupu ja fooliumkotti ning väitis, et tegemist on samuti varastatud kaubaga. Auto uks oli lukustatud ning naiste väitel anti sõiduki võtmed juba enne poodi sisenemist endale tuttava naisterahva kätte. Sõiduki omanik näitas politseinikele ette oma käekoti sisemuse ning autovõtmeid seal tõepoolest ei olnud.

Korrakaitseseaduse kohaselt võib politsei auto ukse avada, kui on alust arvata, et seal on asju, mida võib seadusest tulenevalt võtta hoiule, hõivata või konfiskeerida. Politseiametnikud tutvusid turvakaamerate videotega, kus oli näha, et sellel päeval varguselt tabatud isikud külastasid poodi ühel korral. Ennast turvatöötajana esitlenud mees ei esitanud ühtegi tõendit, et naiste autos olevad esemed oleksid varastatud, mistõttu puudus politseinikel õiguslik alus auto ust sundavada ning nad lahkusid sündmuskohalt.

Enne kella 18 teatati politseile ohtlikke manöövreid tegevast Mercedes-Benzist. Politseinikud peatasid sõiduki Pirita teel ning leidsid sellest Varraku tänaval asuvas poes toime pandud vargusega seotud naised. Kontrollimaks, mis põhjustel naised liikluses väidetavalt kihutasid, pakuti neile võimalust näidata ette oma auto pakiruum ette. Sõiduki kontrollimisel avastati auto pakiruumist mitmeid plokke kolmanda riigi maksumärkideta sigarette, mistõttu palusid politseinikud abi Maksu- ja Tolliametilt, kes selle juhtumiga edasi tegeleb.

Muu sõidukist kontrollimisele võetud kauba osas pole praeguseks selge, kas see on kuskilt varastatud või mitte. Politsei poole pole võimaliku varguse osas pöördutud.

Politseinikud saavad inimeste õigusi ja vabadusi piirata ainult juhul, kui selleks on põhjendatud alus. Selle juhtumi puhul ei olnud politseiametnikele esitatud tõendeid, et sõidukis olevad esemed võiksid olla varastatud. Oht ühiskonnale ei peitunud mitte võimalikus toimepandud varguses, mida seni tõendatud ei ole, vaid pigem suurel kiirusel toimunud jälitamises, kus kiirused küündisid väidetavalt 120 km/h tunnis. Sellises olukorras tuleb ohtlikust kaasliiklejast teatada politseile, mitte sõidukile ise järgi sõita. Ainult nii saab tagada, et omakäeline õigusemõistmine ei lõppe kellelegi traagiliselt, vaid õiguskaitseorganid leiavad olukorrale lahenduse vastavalt riigis kehtivatele seadustele.

