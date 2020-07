Miks ei saa Indrek Põder enam olla Isa Khalilovi kaitsja?

Eile 2. juulil tegi prokurör Diana Helila määruse milles leidis, et kuna jurist ja endine kaitsepolitseinik Indrek Põder ei ole Eesti Advokatuuri liige ning on kriminaalkorras karistatud, ei või ta olla Laagna tee õnnetuse põhjustamises kahtlustatu Isa Khalilovi kaitsja. Kurioosseks teeb aga määruse see, et prokuratuurile ei meeldinud Indrek Põdra esitatud tõend - videosalvestis, mis näitab Isa Khalilovi võimaliku ebaseadusliku vahi alla võtmist. 20. juunil, kell 19.00, peale liiklusavariid viidi Isa Khalilov Mustamäe haigla erakorralise meditsiiniosakonda, kus teda valvas kaks politseinikku. Kuna ta oli saanud kergemaid vigastusi, siis arstid jätsid ta haiglasse ja kui Isa Khalilovi lähedased soovisid temaga kohtuda, siis politsei keelas selle ära. Ehk ta oli sisuliselt kinnipeetud. 23. juuniks, kui Isa Khalilov oli juba kolmandat ööpäeva politsei poolt kinnipeetud, viidi ta kohtusse, kes lubas Khalilovi kaheks kuuks vahi alla võtta.

Isa Khalilovi kaitsja Indrek Põder sai neli päeva peale vahistamist haiglas palatikaaslase poolt tehtud video, kus on selgelt näha kuidas Khalilovit valvasid politseinikud. Video oli tehtud 20. juuni hilisõhtul kell 10, ehk see kinnitab kaitsja Indrek Põdra väidet Khalilovi sisulisest kinnipidamisest kohe peale avariid. Indrek Põdra sõnul on tõeline tema kõrvaldamise põhjus hoopiski asjaolu, et ta esitas 29. juunil 11.leheküljelise määruskaebuse Ringkonnakohtule Khalilovi vahistamismäärusele, milles pani seni meedias esitatu suure kahtluse alla. “Ma esitasin tõendeid, mis panid kahtluse alla nii kiiruse, kui ka kaasliiklejate rolli antud juhtumis.“ Kuigi ringkonnakohus antud videosalvestist ei ole veel menetlenud, ega teinud järelepärimist haiglasse või politseile, ei meeldinud selline asi prokuratuurile.

Ka haiglas tehtud videosalvestust, mida prokuratuur talle menetlusest kõrvaldamise määruses ette heitis - kui kaitsealuse kaitseta jätmist kehva tõendi näol, saab tõendada haigla valvekaamerate ja tunnistajate poolt, lisas Põder.

Põder selgitas, et tõendeid hindab siiski kohus, mitte prokuratuur. Videosalvestis kinnitab tõendina aga I. Khalilovi kinnipidamist, riiklikule sunnile allutamist ja prokuratuuri poolt tegevusetust. Indrek Põder ütles, et on esinenud kaitsjana ja kannatanute esindajatena umbes 40. kriminaalasjas ja nendes on tema kunagine kriminaalkaristus prokuratuurile ja kohtule sobinud. “Viiest kriminaalasjast on prokuratuur mind taandanud, kuna ei ole sobinud oma kunagise karistuse tõttu, aga esmakordselt kuulen, et ei suuda tagada kaitset oma kliendile.” Mis saab edasi? “Kuna ma olen prokuratuuri poolt menetlusest kõrvaldatud ja Isa Khalilovil on oma lähedastega suhtlemiskeeld ning vaevalt ta teab peast advokaate, siis talle määratakse riigi poolt kaitsja“ märkis Põder.