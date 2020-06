Räpina inimesed on valla otsusest šokis

"Ma saan aru, et sel aastal pole lubatud Jaanipäeva pidada, aga olen väga kurb, et vald tegi otsuse panna see põlema eile hommikul nii, et mitte ükski kohalik elanik sellest lõkkest osa ei saanud," rääkis Katrin Lustile murelik Räpina kodanik.

"Oleks ju võinud inimlikult panna põlema 23. juuni hommikul või 21. juunil kui tuletõrjeplatsil toimub nagunii laat," oli kohalik naine südamest murtud, " Mina olen löödud jah.... inimesed on ju niigi nii kannatanud ja kodused ja koguneda ei tohi ega midagi... oleks võinud siis sõbralikult, kuidagi sotsiaalsemalt meie tule ära põletada...."

Kohalik naine sai tule tegemisest eile hommikul teada läbi naabrimehe, kelle sõnul pandi lõkkele valla poolt tuli otsa eile hommikul kuskil kella 9 paiku.

"Käisin seal korra, siis miski mees oli rattaga, oli ka ehmunud, et lõke põleb. Oli proovind käia tuletõrjele teatamas, aga neil oli uks kinni olnud," kirjeldas juhtunut Räpina elanik Katrin Lustile, "Oleks ju ilus olnud kui oleks kasvõi valla kodulehel olnud teade, et kallid, me peame lõkke ära põletama. Teeme seda laada päeval või võidupüha hommikul... oleks nii hoitud tunne... aga nüüd niimoodi salaja..."

Katrin Lust helistas Räpina abivallavanem Riho Luhtile ja küsis, kas kuidagi paremini poleks saanud lõkke põletamist korraldada.

"Oleks saanud küll!" vastas Luht ja lisas, et tuli pandi lõkkele eile hommikul otsa seetõttu, et enne seda oli tulnud suur sahmakas vihma ja otsus tehtigi tuleohutust arvesse võttes. "Otsest kirjalikku käsku kuskilt lõke süüdata just eile meile tõesti ei tulnud aga nii me tegime!" lisas abivallavanem resoluutselt.

Räpinas põletati jaanilõke enneaegselt FOTO: Räpina elanik