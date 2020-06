Inimesed kardavad, et G4S kampaania ajal lubatud elektritõukeratast ei saagi

Katrin Lust võttis G4S turvafirmaga ühendust ja küsis, kas väljakuulutatud kampaania vastab ikka tõele ja iga maikuus liitunud (päringu saatnud) klient saab ikka kauba peale ka laheda ratta. Meile kinnitati, et kampaania on tõeline, kuid päringutele vastamine on tõesti ettevõttel tavapärasemast kauem aega võtnud, kuna tõuksikampaania tõttu saabus neile üle 7000 päringu ning paljud kliendid soovisid tõesti endale saada ka üle 300 eurost tõukeratast.

Reimo Raja

G4S Eesti kommunikatsioonijuht

“Koduvalve vastu on viimastel nädalatel olnud üle ootuste suur huvi. See on väga positiivne, sest mida rohkem on koduvalve kasutajaid, seda turvalisem on Eesti.

Kõik, kes kampaaniaperioodil 18.–31.05.2020 G4Silt koduvalve pakkumise küsisid ja G4S koduvalvega liituvad, saavad kingituseks elektritõukeratta. Sellest lubadusest me peame kinni. Inimesed, kes saatsid meile päringu koduvalve tellimiseks oma korrektsete andmetega, said ka automaatse vastuskirja, kus on öeldud, et nad on registreeritud koduvalve kampaaniasse.

Koduvalve soovijaid oli tavapärasega võrreldes 70 korda rohkem. Seetõttu pole me jõudnud veel kõigile vastata, aga juunikuu jooksul seda kindlasti teeme. Tänaseks oleme ühendust võtnud umbes 75 protsendiga nendest klientidest, kes koduvalve pakkumise küsisid. Paljudele neist oleme jõudnud sobiva turvalahenduse juba koju paigaldada, nad G4S valvesse tuua ja kingituse ka üle andnud.

Anname endast parima, et kõigini esimesel võimalusel jõuda. G4S müügijuhid võtavad järjest iga kliendiga ühendust, et välja selgitada, milline turvalahendus inimese koju sobiks ning pakuvad seejärel sobivad valveseadmed ja paigaldusaja. Koos valvesüsteemi paigaldusega saab klient kätte ka kingituse.

Juhul kui inimesel on tõesti kiire koduvalve paigaldamisega, näiteks on lähiajal plaanis pikem puhkus ja soovitakse oma kodu enne seda valvesse panna, siis võtke palun G4Siga ühendust telefonil 651 1800. Püüame leida teile kiirelt sobiva lahenduse, et teie kodu turvalisemaks muuta ja G4S valve alla tuua.”