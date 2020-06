Miks Swedbank eestlasi lollitab?

Riigiprokurör Sigrid Nurm leidis tänavu 26. mail Rumeenia maade ostuga seoses järgnevat:

“Nii nagu kuriteokaebuse esitajad ja Keskkriminaalpolitsei on ka prokurör nõus, et investeeringute kaasamisel on 2006-2007 toime pandud investeerimiskelmus ja panga osalus investeeringute vahendamisel ja investorite kaasamisel on tõendatud. Seega enam kui kaheksa miljoni suurune kahju on põhjustatud investeerimiskelmusega.”

Katrin Lust on uurinud Swedbanki Rumeenia saagat üle viie aasta ja teinud sel teemal kümneid lugusid erinevates väljaannetes nagu Postimees, Õhtuleht, "Seitsmesed Uudised" ja "Kuuuurija".

Kõikidel nendel lugudel on alati olnud siiski üks joon, kus pank keeldub selgitamast, miks ikkagi otsustati investeerida eestlaste raha väärtusetutesse Rumeenia maadesse. Samuti vaikivad investeeringut läbi viinud ja hiljem seda hallanud isikud. Tegu on pankurite, audiitorite ja advokaatidega, kes on erinevatel aegadel antud asja juures olnud ja otsuseid vastu võtnud.

Lihtne küsimus pangale on: miks ikkagi otsustati osta just need maad?

Just sellele küsimusele pole vastust saanud ei oma rahast ilma jäänud investorid ega asja uurinud ajakirjanikud. Vastuseid pole saadud nendele küsimustele ka läbi erinevate kohtuvaidluste ja kriminaalasja, mida investorid on üritanud Swedbanki vastu minnes algatada.

Selge on see, et esialgne kuritegu- investeerimiskelmus on tänaseks aegunud ja võimalikud kahjunõuded panga vastu on sellest tulenevalt samuti aegunud.

Aga milline oli ikkagi Swedbanki roll Rumeenia afääris ja miks lasid investorid ennast lollitada?

2007. aastal tegi Eesti ettevõte nimega Nord Hill Land Portfolio OÜ (NHLP OÜ) võlakirjaemissiooni mahuga 8,5 miljonit eurot selleks, et osta Rumeenias 11 kinnistut kogusuurusega 46 hektarit. Kinnistud asusid Rumeenia erinevates piirkondades ja neid kirjeldati kui perspektiivseid elamu- ja ärimaid. Tegu oli justkui lihtsa investeeringuga kinnisvarasse- ostame 2007. aastal ja müüme 2010. aastal. Mingit arendustegevust või ehitust vahepeal plaanis ei olnud.

NHLP OÜ asutati just Rumeenia võlakirja programmi läbiviimiseks ja Swedbanki teadmisel Peep Aaviksoo ettevõtte Nord Hill Real Estate AS (NHRE AS) poolt, kuna neil omakorda oli sõlmitud juba 2006. aasta märtsis investeeringute vahendamise leping pangaga.

Just selle lepingu alusel ostis Swedbank kogu võlakirjaemissioonist suurema osa endale ja jagas siis selle oma klientide vahel laiali. Tegu oli privaatpanganduse ja varahalduse klientidega, kellele pank ostis võlakirjad neilt isegi küsimata, kuna heausksed kliendid olid andnud oma raha Swedbanki varahaldusele volikirja alusel hallata. Ehk varahalduse kliendid ei teadnudki kuidas ja miks nad NHLP OÜ võlakirjade omanikuks said.

Kindlasti ei saa me väita, et pank viis läbi tahtlikult 2006-2007. aastal investeerimiskelmust aga ilma panga abita ei oleks saanud seda juhtuda. Pank oli algusest peale investeerimisprogrammiga seotud ja NHRE AS nõukogu liige oli toonane Swedbanki privaatpanganduse juht Kristel Meos.