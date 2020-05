Katrin Lust võitis kiroprkatik Allan Oolot ka Ringkonnakohtus

"Selle otsuse osas on mul eriti hea meel, sest see paneb paljud mõtlema, kas mõne meediamajaga on ikka mõtet kohtusse minna. Ma ei usu, et ükski Eesti väljaanne või meediamaja avaldaks oma eetris või lehes teadlikult valefakte või rikuks seadust. Kõik ajakirjanikud on teadlikud, et kui nad oma töös eksivad, siis päeva lõpuks läheb see neile oma töökoha maksma. Mitte ükski ajakirjanik ei taha kohtus käia ja seetõttu oleme oma tööd tehes eriti ettevaatlikud. Minu meeskonnas on väga teadlikud inimesed ja lisaks vaatavad konfliktse sisuga "Kuuuurija" saate alati enne eetrit üle ka eesti ühed parimad advokaadid Maarja Pild ja Karmen Turk. TV3 ajal - mil ka Oolo vaidlus alguse sai- vaatasid kõik konfliktsed saated üle juura doktor Ants Nõmper ja suurepärane advokaat Merlin Liis. Just nemad vaatasid enne eetrit ka Oolo saate üle. Muide Allan Oolo üritas seda saadet ka eetrist keelata esialgse õiguskaitse korras, kuid ka see ei läinud kohtus läbi," märkis Katrin Lust, "Ehk seda saadet on tegelikult üle vaadanud tänaseks viis kohtunikku ja meie poolt neli advokaati!"