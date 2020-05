Kas Infortar rendib Tallinkile peahoonet kordades üle turuhinna?

Nõgene andis Katrin Lustile teada, et ei soovi temaga rääkida, kuna saatejuht eirab tema meelest head ajakirjandustava.

Lust saatis sel nädalal Paavo Nõgesele uue intervjuu palve, kuid mees teatas endiselt, et tema "Kuuuurija" küsimustele vastata ei soovi.

Sel nädalal soovis "Kuuuurija" saatejuht teada näiteks seda, kas vastab tõele, et Tallink rendib ettevõtte peakontori hoonet Linnahalli kõrval oma suuromanike firmalt Infortar hinnaga 26 eurot ruutmeeter.

Olgu mainitud siinkohal, et sarnased uued büroopinnad Tallinna kesklinna piirkonnas on saadaval alla kümne euro ruutmeeter ning sel juhul on tegu rendihindadega enne koroonakriisi.