Valga uus vallavanem enda kohta laimu levitada ei luba

Karuse sukeldus pea ees valla juhtimisse ja võttis keerulisel ajal ohjad ise üle.

Kuigi vallavanem vahetus ning volikokku saabus veidi tervem õhkkond, lõid kired Valgas taas varsti lõkkele.

Nimelt hakkasid Valga volikogu liikmed - Kaupo Kutsar ja Ivar Unt- kirjutama Facebooki seinale igasugu kommentaare uue noore vallavanema kohta.

Näiteks avaldas volikogu liige (endine Valga linnapea) Ivar Unt sotsiaalmeedias arvamust selle kohta, kuidas Ester Karusele ei kõlba endise vallavanema Margus Lepiku ametiauto Kia ja seetõttu tagastatakse auto liisingule.

Teine kommentaar kätkes endas seda, kuidas Ester Karuse olevat hääletanud volikogu istungil ka ise Lepikule kalli Kia maasturi andmise poolt. Selle kommentaari kirjutas sotsiaaldemokraat Kaupo Kutsar.

Noor südikas vallavanem on aga nüüd otsustanud laimule ja valeväidetele lõpu teha ja mitte ainult. Ta on pöördunud eesti kardetuma - netikommentaatorite hirmu- vandeadvokaat Robert Sarve poole oma õiguste kaitseks.

"Põhiseadus keelab teiste inimeste kohta valetamise, " ütles Ester Karuse Katrin Lustile, "Keelatud ei ole lapiku maa teooriast rääkimine, aga teise inimese mustamine on! Enda upitamine teise inimese kohta valetamise teel ei ole ühelgi juhul lubatud."

Karuse sõnul ei olnud antud Facebooki kommentaaride puhul tegu sõna -ega ajakirjandusvabaduse teostamisega, kuna Kutsar ja Unt pidid teadma, et tegemist on kindlasti ebaõigete väidetega. Nüüd nõuab Karuse meestelt avalikku vabandust ning valeväidete ümber lükkamist.

Katrin Lust helistas Kaupo Kutsarile ning küsis, kuidas mees kavatseb vandeadvokaat Robert Sarve valeväidete ümberlükkamise nõudele vastata ning kas ta kavatseb uue vallavanema ees vabandada.

"Sellega on selline lugu, et poliitikul peab olema ametisse minnes poliitilise konflikti talumise võime," selgitas Valga volikogu liige Kutsar, kes ei pea vabandamist Karuse ees vajalikuks.

"Oleks väga naiivne loota, et kõik uut vallavanemat ainult kiidaksid. Mina olen sõna võtnud ainult asjade kohta, millel on faktid olemas!" lisas Kutsar, kelle sõnul teadis Karuse täpselt, mille poolt või vastu volikogu istungitel hääletati.

"Karusel kui uuel vallavanemal peab olema konfliktitalumise võime ning ta peab aru saama, et Valga vald ei ole perekond Karusele kuuluv aktsiaselts. Mina seda Robert Sarve ei karda ja ma arvan, et selles juhtumis ei pea ma isegi hakkama endale advokaati palkama, vaid saan ise hakkama. Minul kui volikogu liikmel on õigus kritiseerida avalikku võimu ja tema on avaliku võimu esindaja ning rohkem polegi mul midagi lisada!" lõpetas Kutsar resoluutselt kõne.

Ester Karuse nõustub konstruktiivse kriitikaga võimu teostajate osas, kuid valeväiteid tema Valga abipolitseinikuna enda kohta levitada ei luba.

"Lükaku oma valeväited ümber ja asi on unustatud!" selgitas Valga vallavanem Karuse oma põhimõtteid.

"Minuga ei ole Karuse veel ühendust võtnud, aga loomulikult võivad kõik inimesed pöörduda kohtu või advokaatide poole kui nad tunnevad, et neil on selleks põhjust," rääkis Ivar Unt Katrin Lustile.

Lust küsis Undilt, miks ta arvab, et Karusele ei sobi rahvaauto Kiaga sõita ja miks ta otsustas taolise kommentaari Facebooki postitada.

"Mina tegin oma järeldused sellest, et ta käis volikogu istungitel oma Mercedesega, mille ametisõitudeks annab meie vald ka 300 euro eest kompensatsiooni. Mina arvan, et ta reageeris antud juhul üle ja mulle tundub hetkel, et suure rahaga lämmatatakse arvamust. Kui nii juhtub, siis võib tekkida tulevikus olukord, kus inimesed ei julge enam üldse midagi kriitilist välja öelda või arvata!" lisas Unt.

Mees märkis siiski, et Karuse oma vahenditest soetatud Mercedes tuleb vallale siiski odavam kui ligi 700-eurose liisinguga Kia maasturauto, mida kasutas endine vallavanem Lepik ja mis on tänaseks liisingfirmale tagastatud.