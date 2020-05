Tänases saates räägib Valgas elav Diana, et mis tunne see on kui su lihane poeg tapab baari kakluses pereisa ja kohutav lugu tuleb saatuseringiga tagasi. Tänavu veebruaris tapeti Diana uus elukaaslane ja väikese poja isa.



Saate teises pooles sõidame Kohtla-Järvele, kus asub eluohtlik kortermaja, mille elanikud arvavad, et maja kukub iga hetk kokku.