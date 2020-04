PALJU ÕNNE ⟩ Suurbritannia peaministri pere sai täiendust

55-aastane Johnson ja 32-aastane Symonds teatasid veebruaris, et ootavad last. Sellel ajal avalikustasid, et laps sünnib suve alguses.

Samuti ütles Symonds, et on nädal aega koronaviiruse sümptomitega haige.

Johnsonil on oma eelmise naise Marina Wheeleriga neli last, kellest ta on lahutatud, Wheeleril on sündinud lisaks veel üks laps uue elukaaslasega.