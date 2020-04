Mõni apteek ees või taga: kinni läks "ainult" 25 apteeki ja Ravimiamet rikkus seadust

Nagu Toomas Kivimägi ja Hanno Pevkur 15. aprillil toimunud Riigikogu istungil eelnõu 170 SE teisel lugemisel välja tõid, siis tagaukse kaudu püütakse kriisiga seotud kobareelnõus muuta JÄÄDAVALT ravimiseadust, et seadustada Kohtla-Järve Oru haruapteegi tegevus.

„Reeglid, mis kehtivad 1. aprillist apteekide asutamisel kõigile, tegelikult kõigile ei kehti, kui Riigikogu selle muudatuse heaks kiidab. See on täiesti uskumatu, et eriolukorra kattevarjus selliseid muudatusi läbi surutakse,“ ütles Toomas Kivimägi Riigikogus.

Pevkuri sõnul oleks selle sätte heaks kiitmine põhimõtteline seisukoha muutus ravimipoliitikas.

„Me ütleme, et jah, seesama saal võttis vastu (apteegireformi) seaduse ja nüüd, vähem kui kuu aega pärast selle seaduse jõustumist me põhimõtteliselt anname delegatsiooninormi Ravimiametile kõik pea peale pöörata,“ sõnas Pevkur.

Reaalsus on selline, et Ravimiamet lubas vastuolus kehtiva seadusega pärast 1. aprilli tegevust jätkata Oru haruapteegil Kohtla-Järvel, kuid ei lubanud sama Ahtme haruapteegile Ida-Viru Keskhaiglas, mis siis et nii haigla kui apteegipidaja seda ühiselt palusid haigla patsientide huvides.

Ravimiamet vastas neile külmalt, et seadus erandeid ei võimalda.

Tänaseks on selge, et Ravimiamet valetas Ahtmel asuvale Ida-Viru Keskhaiglale ja seal asunud haruapteegi pidajale ning diskrimineeris neid, kuna samas linnas lubati Oru haruapteegil edasi tegutseda.

Kui ma küsisin Ravimiametilt, mis oli Oru apteegile erandi andmise seaduslik alus, siis hämati vastuseks, et eriolukorras vajavad inimesed ravimeid ja enne ei saa keegi öelda, et nende tegevus oli ebaseaduslik kui kohus nii otsustab.

Kena loogika ühelt ametiasutuselt. Formaalselt tõesti ei saa ka vargale ja röövlile etteheiteid teha enne, kui kohus otsustab.

Riigivõimu teostav lugupeetud institutsioon poeb niimoodi hämades kohtu selja taha, selle asemel et otse ja ausalt öelda: jah, rikkusime seadust, kuna leidsime, et Orus peab apteek olema. Igatahes täna alles president kaalub, kas kuulutada seadust Oru apteegi erandiga välja või on see põhiseadusega vastuolus.

Selge on see, et apteek ei ole pudipadi pood, mille asukoht ei ole oluline kellelegi peale selle omaniku. Sellest peaksid lõpuks aru saama ka apteegireformi läbi surunud ametnikud.

Apteeki vajavad paljud inimesed, kellel ei ole liikumine alati kerge – puudega inimesed, vanemaealised, väikelaste vanemad jne. Keset möllavat koroonaviiruse puhangut on lisanduv liikumisvajadus eriti problemaatiline, sest paljud inimesed kasutavad liikumiseks ühistransporti ja puutuvad seetõttu ühest asula otsast teise minemiseks kokku paljude teiste inimestega.

Aga samamoodi võivad olla sunnitud oma haigust levitama ka need, kes põevad muid nakkavaid haiguseid, nagu gripp või muud külmetushaigused. Rääkimata siis sellest, et haigel inimesel on lihtsalt väga ebamugav selliseid reise ette võtta.