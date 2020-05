Tallink soovib saada kuni 150 miljonit eurot riigiabi ehk iga maksumaksja annaks sel juhul laevafirmale kolm sada eurot.Mis ettevõtte aga Tallink on ja kui suur risk see riigile oleks? Saate teises pooles räägime uue Valga vallavanemaga, kes on kõigest 27-aastane noor pealehakkaja ja haaras Lõuna-Eesti vallas ohjad enda kätte.