KATRIN LUST ⟩ Miks Tallinki omanikud ise oma uppuvat laeva ei päästa?

Täpselt sama lugu on ju tegelikult ka Tallinkiga. Kui ettevõte saab laenu, siis tuleb tal ikkagi ühel kurval päeval see ära maksta ja samuti tuleb tal eelnevalt esitada tagatised.

Aga mina sain aru, et Tallinki omanikud ei soovi seda, et nende omandit (aktsiaid) puudutatakse. Nemad tahavad ettevõttele küll raha ja kui midagi peaks nihu minema (tänases keerulises olukorras) siis isiklikku vastutust Tallinki omanikud selles kõiges võtta ei soovi.

Miks Tallinki omanikud ise ei laena oma ettevõttele raha või ei otsi seda oma aktsiate tagatisel?

Tallink on täna börsi ettevõte ja enamus sellest kuulub fondidele ning AS-ile Infortar (Tallinki suuromanike- Pant, Järvelill, Hanschmidt- firma).

Selle kõige valguses mina küll ei ütleks, et LHV pakkumine oli maailma kõige halvem, seda enam et kindlasti oli selles pakkumises ka läbirääkimiste ruumi.

Loomulikult on Tallink Eestile strateegiline ettevõte. Nimelt töötab seal kokku 7000 inimest (millest laevadel umbes 5000) ja reisiühendus Soomega on meie riigile sama elutähtis kui on ühendus meie suursaartega nagu Saaremaa ja Hiiumaa.

Ka kaubavedudes on Tallinki roll oluline, kuid taaskord tuleb selles kontekstis mainida, et selle miljardilise käibega ettevõte Tallinn-Helsingi liini käive on umbes 300 miljonit eurot ehk sama palju, kui Tallinkile kuuluva Soome-Rootsi liikluse osa.

Siinkohal tuletangi meelde, kuidas Eesti firma Tallink üldse sai selle laevaliikluse mõned aastad tagasi. Nimelt ostis ta soomlastelt Läänemere pärli Silja Line kompanii, mis teostab Soome ja Rootsi vahelist laevaliiklust.

Veelgi huvitavam number on aga see, et kokku moodustas Tallinki miljardilisest käibest 2019. aastal piletimüük ainult 240 miljonit eurot ja kaubaveod 120 miljonit eurot. Enamuse tulust (umbes 540 miljonit) teenis tegelikult Tallink laevadel olevatest restoranidest ja tax-free kauplustest.

See on huvitav tähelepanek, sest tekib küsimus, kas Tallink on ikka laevafirma või hoopiski üks suur ujuv meelelahutuskett.

Sellele kõigele mõeldes tuli mulle meelde taas mõne aasta tagune lugu sellest, kuidas meie riik võttis V. Leedolt üle meie saarte vahelised liinid, ostis laevad ning hakkas ise nendega opereerima. Nüüd pakub riik puhvetis ise Saaremaale sõites kiluvõileiba ja kõrvale Viru Valget.

Praamide ostmiseks ja äri püsti panemiseks kasutati riigile kuuluvat ettevõtet Tallinna Sadam, millest oli meil hiljem tegelikult kõigil võimalus osa saada kui Tallinna Sadama osalus müüdi maha börsil.

Ma mõtlen seda, et kui lähemate aastate jooksul Tallinki hiilgus ei taastu, siis järsku võib juhtuda hoopis see, et Tallinn-Helsingi vaheline laevaliiklus kujuneb täiesti teistsuguseks.

Juba täna on selge, et Finnairil kannatab küll lennata Tallinn-Helisingi vahel aga hoida käigus suuri reisilaevu ei ole tänase seisuga majanduslikult enam võimalik.