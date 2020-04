VIDEO ⟩ Inimene muretseb, et koroonatesti tehakse valesti ja ühiskonnas liigub koroonapositiivseid inimesi

Suur tänu, et pöördusite meie poole.

Kõigepealt täname patsienti, kes proovivõtu olulisusele oma videoeksperimendiga aitas tähelepanu juhtida.

Kahtlemata on proovivõtul oluline roll selles, et analüüsiks vajalik proovimaterjal saaks kogutud kvaliteetselt ja vastavalt juhendmaterjalidele.

Kinnitame, et koroonaviiruse SARS-CoV-2 avaliku testimise raames on kõik proove võtvad tervishoiutöötajad saanud nii teoreetilise kui ka praktilise väljaõppe, viimati epideemia alguses - märtsi esimeses pooles. Samuti oleme proovikogumise kvaliteedi hindamiseks ja tõstmiseks läbi viinud põhjaliku auditi koos kohapealse proovivõtjate oskuste kontrolliga ja sama auditi käigus ka täiendõppega kogenud mikrobioloogia ekspertide eestvedamisel.

SARS-CoV-2 proovide võtmiseks kasutatakse mitmesuguseid tehnikaid ja anatoomilisi paikmeid, kust proovi võtta. Enim kasutatav on proovi võtmine ninaneelust piisavalt sügavalt, et patsiendil tekiks ebamugavustunne (pisarad silmis). Kui millegipärast nii sügavale minna ei saa, siis on aktsepteeritavad alternatiivid ka eestpoolt ninast võetud proovid ( https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html). Tundlikkuse suurendamiseks soovitatakse kasutada proovivõttu mõlemast ninasõõrmest.

Meie proovivõtjad on välja koolitatud proovi kogumiseks ninaneelust. Video põhjal on raske hinnata, kui mitme cm sügavusele tampooniga ninasõõrmesse mindi, kuid on näha, et patsient tundis selgelt ebamugavustunnet. Isegi kui videol jäädvustatud proovivõtt oleks võinud olla tehniliselt soorituselt parem, võime väita, et eelnimetatud rahvusvahelistes juhendmaterjalides alternatiivsete aktsepteeritavate proovikogumise nõuete alusel on tegemist proovikogumisega, mille käigus saadud proovimaterjal sobib SARS-CoV-2 viiruse määramiseks molekulaarsetel meetoditel.

Püsige terved!

Gerly Kedelauk

Avaliku testimise kommunikatsioonijuht