Kas riigi poolt pakutud isikukaitsevahenditel puudub nõuetekohane dokumentatsioon?

Kaupmeeste Liidu tegevjuht, Nele Peil, teatas ettevõtjatele eile, et kaitsemaskide mitte väljastamise põhjuseks olid mitmed Eesti Päevalehes ilmunud artiklid, milles seati kahtluse alla maskide usaldusväärsus.

Olgu siinkohal mainitud, et 2018. aasta seisuga on Eesti Kaupmeeste Liidul 58 liiget, kes annavad täna tööd kolmandikule kõigist kaubandussektoris tegutsevatest inimestest ehk kokku enam kui 26 400 töötajale. Kaupmeeste Liitu kuuluvad jaeketid omavad täna 80% Eesti toidu- ja esmatarbekaupade turuosast.

Eile hommikul pidi Eesti Kaupmeeste Liit oma liikmetele/ettevõtetele vahendama isikukaitsevahendeid riigi poolt organiseeritud, minister Jaak Aabi poolt juhitud, hankest ning ettevõtjad ootasid vajalike isikukaitsevahendite saabumist.

Kaupmeeste Liidult saabus aga hoopis kiri, kus teatati et tooteid ei saa ettevõtjateni tarnida.

Peil kirjutas eile ettevõtjatele täpsemalt nii: "Rääkisin just Rahandusministeeriumi ja Päästeameti vastutavate ametnikega. Meie maskide üleandmine tänaseks tühistati nende poolt ning maskid eesliini töötajatele saadetakse Eesti laborisse kontrolli. Põhjus olevat olnud täna EPL-s ilmunud artikkel, mis seab turul müüdavate maskide kvaliteedi kahtluse alla."

Ilmselt ei julgenud ka riik ise Päevalehe poolt tekitatud hüsteeria tõttu enam oma varusid laiali jagada. Tuhanded eesliini töötajad ootasid nii eile kui ootavad ka täna ikka veel isikukaitsevahendeid.

Katrin Lust küsis minister Aabilt, miks ei väljastatud eile kaitsemaske eesliini töötajatele?

"Eile õhtul juba jagasime välja ja annetasime...Küsige täpsemat infot Kaupmeeste Liidult!" teatas Aab ning ütles, et rohkem tal Lustiga aega rääkida pole, kuna ta osales parasjagu koosolekul.

Katrin Lust helistas seejärel Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peilile ja küsis, kas maskidega on tõesti kõik tänaseks korda saanud ning need on jõudnud lõpuks ometi eesliini töötajateni.

"Ei ole jõudnud," ütles Peil Lustile sügava ohkega, "Täna peaksid maskid alles jõudma meie lattu. Olen korduvalt küsinud ametnikelt, kas neil on maskide kohta - mis meile tuuakse- ette näidata labori tulemused, kuid sellele küsimusele millegipärast enam ei vastata. Meile lihtsalt öeldi, et isikukaitsevahendite pakendi peal on kogu info kirjas. Ma küsisin mitmeid kordi uuesti, kas te testisite neid, aga sellele küsimusele riigi esindajad millegipärast ei vasta!" rääkis Peil "Kuuuurijale".

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi sõnul ootavad hetkel kaitsemaske neljakümne Eesti ettevõtte eesliini töötajad, kelle seas on müüjad jne.

"Ma ei tea miks aga labori koha pealt nad enam sõna ei võta," kurtis Peil, kuigi alles eile mainite labori analüüside vajadust, "Ma olen küsinud korduvalt ametnikelt juba nädal, kas maskidel on vajalikud sertifikaadid olemas, aga meile öeldakse, et sertifikaatide infot ei jagata. Kui ma küsin miks, siis viidatakse konkurentsile toodete tõttu, justkui sertifikaadi kaudu saadakse teada kust maskid osteti." selgitas Peil, "Meil on vaja aga kindlust, et need asjad on ohutud!"

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi sõnul on hetkel neil olemas ainult ametnike suusõnaline kinnitus, et maskidega on kõik korras, kuid sellest ei piisa.

"Nüüd ongi otsustuskoht, mida nendega teha. Meil peab olema tänases olukorras kindlus, mida me ettevõtetele üle anname ja minu põhiline mure seisnebki selles, kas ettevõtted saavad ikka oma töötajatele toote, millele nad saavad loota. Sellises olukorras ei saa tekitada võltskindlustunnet," ütles Nele Peil,. "Ametnikud küll väidavad, et kõik on korras ja meie maskid ei pärine Semetroni hankest, millega seoses praegu meedias küsimused üleval on, samas aga dokumente meile ei näidata. Täna ongi meil ainult ametnike sõna, et maskidega on kõik korras. Meie jaoks pole see aga piisav!" selgitas Kaupmeeste Liidu tegevjuht oma seisukohti.

Peili sõnul lubati neile veel eile riigi poolt, et maske testitakse TTÜ (Tallinna Tehnikaülikool) laboris, kuid täna enam labori juttu keegi ei kinnitata ning laboriga seotud küsimustele ei vastata.

Eesti Päevaleht on toonud välja mitmed murekohad eraettevõtete poolt pakutavate isikukaitsevahendite dokumentatsiooniga, kuid nüüd tundub et riik on täna oma maskidega täpselt samasuguses olukorras.